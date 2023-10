"Prezydent się nie zgodzi". Duda już stawia warunki rządowi Tuska

Natalia Kamińska

P rezydent Andrzej Duda zakończył w tym tygodniu konsultacje z partiami, które weszły do Sejmu. Ostatecznie to opozycja ma jedynie większość, aby stworzyć rząd – tak wynika z powyborczej arytmetyki. Jeden z urzędników prezydenta przekazał właśnie, na co Duda się nie zgodzi we współpracy z nowym rządem.