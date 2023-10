Matthew Perry nie żyje. Chandler z Przyjaciół miał 54 lata

Matthew Perry nie żyje. Aktor, który zdobył ogromną rozpoznawalność dzięki roli Chandlera Binga w serialu komediowym "Przyjaciele", miał 54 lata. Perry został znaleziony martwy w swoim domu w Los Angeles.

Matthew Perry nie żyje. Gwiazdor serialu "Przyjaciele" miał 54 lata. RE/Westcom/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Tekst jest aktualizowany.

Śmierć Matthew Perry'ego potwierdziły amerykańskie służby porządkowe. Jak znalazły się w domu aktora? Strażacy zostali wezwani w związku z problemem z wodą w domu Perry'ego w Los Angeles.

Aktor został znaleziony nieprzytomny w wannie, prawdopodobnie się w niej utopił. Mimo prób ratownicy nie byli w stanie przywrócić mu czynności życiowych. Na razie nie jest znana dokładna przyczyna śmierci artysty.

"Friends" czyli serial "Przyjaciele"

Serial "Przyjaciele", który przyniósł wielką popularność całej szóstce aktorek i aktorów w rolach głównych, w tym Perry'emu, był nadawany przez NBC od 1994 do 2004 roku. Matthew Perry wcielił się w nim w rolę Chandlera Binga.

Matthew Perry urodził się w 19 sierpnia 1969 roku w Williamstown w stanie Massachusetts. Jego rodzice rozstali się zanim skończył rok. Przez pierwsze 15 lat życia Matthew Perry mieszkał w Ottawie z matką, kanadyjską dziennikarką.

W dzieciństwie odnosił spore sukcesy w tenisie, jednak bardziej pociągał go showbiznes. Jako nastolatek Perry przeniósł się do swojego ojca, amerykańskiego aktora i modela, który mieszkał w Los Angeles. Tam chłopak zaczął grywać najpierw w szkolnych przedstawieniach, a następnie rozpoczął karierę telewizyjną od zagrania w serialu "Second Chance".

Mimo że produkcja nie była sukcesem, Matthew Perry skutecznie zaczepił się w przemyśle filmowym. Przełomem okazał się rok 1993, gdy aktor otrzymał rolę Chandlera w serialu "Przyjaciele". Publiczność, która zobaczyła pierwsze odcinki w roku 1994, pokochała perypetie szóstki młodych mieszkańców Nowego Jorku, którzy wchodzą w dorosłość szukając szczęścia i miłości, a do tego zawsze mogą liczyć na siebie nawzajem.

Problemy Matthew Perry'ego

W 1997 roku w wyniku leczenia urazu sportowego Matthew Perry uzależnił się od środków przeciwbólowych. Jak mówił aktor, choroba stała się tak poważna, że nie pamięta trzech z dziesięciu lat, gdy występował w "Przyjaciołach". Po drodze doszedł alkoholizm.

Odwyk był trudny i długotrwały. Perry szacował, że na próby odzyskania trzeźwości wydał w sumie 9 milionów dolarów. Jednocześnie był rzecznikiem dofinansowania programów dla osób uzależnionych, które złamały prawo bez użycia przemocy, by zamiast trafiać do więzienia miały szansę na wyleczenie.

Matthew Perry całe życie zmagał się z niską samooceną i pesymizmem. Komik po latach ujawnił, dlaczego rozstał się z popularną hollywoodzką aktorką Julią Roberts, której sławę przyniosła główna rola w filmie "Pretty Woman".

– Spotykanie się z Julią Roberts to było dla mnie za dużo. Cały czas byłem przekonany, że ze mną zerwie. Dlaczego miałaby tego nie zrobić? Nie byłem wystarczająco dobry, nigdy nie mogłem być wystarczająco dobry, byłem złamany, skażony, nie do kochania. A więc zamiast stawić czoła nieuniknionemu cierpieniu związanemu z jej utratą, (sam) zerwałem z piękną i wspaniałą Julią Roberts – powiedział Matthew Perry w 2022 roku.

