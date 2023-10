T egoroczna jesień jest dość dziwna. Mieliśmy już tropikalne noce pod koniec października, a przełom kończącego się miesiąca z listopadem przyniesie temperatury w okolicach 20 stopni. Takie anomalie pogodowe to jednak żaden powód do radości, bo świadczą o drastycznych zmianach klimatu, które prowadzą z kolei do gwałtownych i trudnych do przewidzenia zjawiskach atmosferycznych. Z takimi możemy mieć styczność już niebawem.





W Europie dzieje się coś dziwnego. Synoptycy wskazują możliwe konsekwencje

Dorota Kuźnik

