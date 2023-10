Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga potwierdził, że Michał Wiśniewski został skazany (na razie nieprawomocnie) na półtora roku pozbawienia wolności. Ma także uiścić grzywnę w kwocie 80 tys. zł i pokryć koszty sądowe. Jak na to wszystko zareagowała na małżonka artysty?

Michał Wiśniewski skazany. Jak zareagowała na to jego żona Pola? Fot. VIPHOTO/East News

Michał Wiśniewski skazany. Jak zareagowała na to jego żona Pola?

Michał Wiśniewski w październiku 2021 roku usłyszał zarzuty dotyczące "doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości" w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK) w Wołominie.

Wówczas opinia publiczna otrzymała bardziej szczegółowe informacje o pożyczce opiewającej na niemal 3 miliony złotych, którą wokalista zaciągnął w roku 2006. Jak podała Katarzyna Skrzeczkowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, gwiazdor był oskarżony o złożenie fałszywej dokumentacji, aby zdobyć tę ogromną sumę.

"W celu uzyskania pożyczki podejrzany przedłożył nierzetelne pisemne oświadczenie o swoich dochodach, które znacznie zawyżył, a także podał nierzetelne dane dotyczące dochodów poręczyciela - ówczesnej żony podejrzanego Anny W." – wyjaśniła rzecznika.

W zeszły czwartek Michał Wiśniewski stawił się w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Podczas tej wizyty prokurator domagał się dla niego 1,5 roku pozbawienia wolności oraz grzywny w kwocie 22,5 tys. zł. Decyzja w pierwszej instancji zapadła w poniedziałek.

Jak potwierdził rzecznik Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, artysta został uznany za winnego postawionych mu zarzutów. Skazano go na 1,5 roku więzienia, nałożono grzywnę w wysokości 80 tys. zł oraz zobowiązano do pokrycia kosztów sądowych. Należy jednak zaznaczyć, że wyrok nie jest prawomocny. Parę godzin po tym, jak wiadomość o wyroku sądowym dotyczącym Michała Wiśniewskiego rozeszła się w mediach, jego żona Pola Wiśniewska zdecydowała się na znaczący gest w mediach społecznościowych.

Wyraziła wsparcie dla swojego ukochanego męża, dzieląc się na InstaStories ich wspólnym zdjęciem, na którym widzimy złączone dłonie pary.

Przypomnijmy, że para doczekała się dwóch synów - Falco Amadeusa oraz Noëla Cloé. Oprócz tego Pola Wiśniewska jest również mamą czwórki dzieci z poprzednich relacji.

Wiśniewski: To dla dzieci chciało mi się z tego całego g***na wychodzić

Przy okazji tegorocznego Dnia Ojca dziennikarka i reportażystka naTemat, Aneta Olender miała okazję porozmawiać z liderem Ich Troje o roli ojca i nie tylko. Wiśniewski przyznał, że bankructwo było dla niego gorzką lekcją, ale jednocześnie bardzo budującą.

– Straciłem dom, straciłem wszystko, co miałem. I zacząłem od początku. Teraz ludzie mówią: jak to, bankrut buduje dom? Tak. Właśnie bankructwo pozwoliło mi zacząć od nowa. To nie oznacza, że Kowalski spłaca moje długi. Nigdy nikt ich nie spłacał i nie będzie spłacał. Ja je spłaciłem – oznajmił.

– Niestety z wielką przykrością muszę również stwierdzić, że pieniądze nie rosną na drzewach, dlatego całą energię poświęcam budowie tego domu. Chcę zapewnić swoim dzieciom dobrą przyszłość – zapewnił.

Artysta podkreślił, że w miarę możliwości, stara się poświęcać pociechom tyle czasu, ile się da, nie zaniedbując jednocześnie żony, która też wymaga uwagi.

– To jest oczywiście nic, w porównaniu do czasu, jaki z dziećmi spędza moja żona. Nie mogę się do niej porównywać, bo przegram na wstępie – powiedział.

Jakiś czas temu Wiśniewski w jednym z odcinków swojego reality "Jestem, jaki jestem" na platformie YouTube przyznał, że jest bardzo zmęczony.

"A przede mną jeszcze dwa ważne testy: doprowadzimy ten dom do stanu surowego zamkniętego, ale co dalej? I jeszcze mi została sprawa do wyjaśnienia sprzed 17 lat" – zdradził. Choć piosenkarz nie wskazał wprost, jaką sprawę ma na myśli, zarzekał się, że nie jest niewinny. "Albo usłyszę wyrok, a Bóg mi świadkiem jestem niewinny, albo zacznę walczyć, bronić się i też nie wiem, jak na to zareaguję. Czy okaże się jednak, że jest jakaś sprawiedliwość na tym świecie" – dodał.