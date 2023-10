Makabrycznego odkrycia dokonał mieszkaniec Katowic, który w krzakach natrafił na zwłoki mężczyzny w stanie rozkładu. Prokurator zabezpieczył ciało do sekcji zwłok, która pozwoli ustalić przyczynę zgonu.

Mieszkaniec Katowic poszedł w krzaki. Dokonał makabrycznego odkrycia Fot. Piotr Hukalo / East News / Zdjęcie poglądowe

Katowice. Poszedł w krzaki i dokonał makabrycznego odkrycia

Mieszkaniec Katowic dokonał wstrząsającego odkrycia w niedzielę, w pobliżu zbiegu ulic 1 Maja i Obrońców Westerplatte na granicy dzielnic Szopienice i Zawodzie. Na miejsce od razu wezwano policjantów. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie około godz. 15:00 i na miejsce natychmiast wysłano patrol.

Jak przekazała policja w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim", mężczyzna, który wracał z uroczystości rodzinnej, wszedł w krzaki i w zaroślach odkrył męskie zwłoki w stanie rozkładu. – Niestety nie ustalono tożsamości mężczyzny – poinformowała podkom. Agnieszka Żyłka, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Na tę chwilę nie wiadomo także, co doprowadziło do śmierci mężczyzny – to będą teraz ustalać śledczy. Nie wiadomo też, w jakim wieku był mężczyzna. Funkcjonariusze nie poinformowali także, czy w ostatnim czasie ktoś zgłaszał zaginięcie.

Podkom. Agnieszka Żyłka przekazała natomiast, że prokurator zabezpieczył ciało do sekcji zwłok, która pozwoli ustalić przyczynę śmierci. "Być może procedura pozwoli również na poznanie jego tożsamości" – podaje "Dziennik Zachodni".

We Wrocławiu wyłowiono ciało mężczyzny

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, do makabrycznego odkrycia doszło także w ubiegłym tygodniu we Wrocławiu. Przechodnie dostrzegli zwłoki mężczyzny w wieku około 65 lat, które pływały w fosie miejskiej w centrum miasta.

To już kolejna tragiczna sytuacja w ostatnim czasie, do której doszło w tej części miasta. Jak przekazał portal wroclaw.naszemiasto.pl, w grudniu ubiegłego roku z fosy na terenie centrum wyłowiono ciało 31-latka. Do tragedii doszło także w 2012 roku, kiedy po długich poszukiwaniach wydobyto ciało świdniczanki.

Okalająca ścisłe centrum fosa miejska we Wrocławiu to miejsce rekreacyjne. Wokół jest sporo terenów zielonych, na których szczególnie latem odbywają się imprezy.

– Policjanci regularnie otrzymują sygnały i podejmują interwencje w tym miejscu, w związku z sytuacjami, które bezpośrednio zagrażają zdrowiu i życiu ludzi – powiedział naTemat.pl Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.