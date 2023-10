Muniek Staszczyk postawił sprawę jasno, mówiąc o Pawle Kukizie. "Trochę mi go żal"

W trakcie wywiadu z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim lider grupy T.Love, Muniek Staszczyk, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat innych wykonawców muzycznych swojego pokolenia. Zapytany o Pawła Kukiza, powiedział wprost, co sądzi o jego działaniach politycznych.

Muniek Staszczyk gorzko o Pawle Kukizie. "Jest postacią tragiczną" Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER; Wojciech Olkusnik/East News

Muniek Staszczyk zyskał status jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów polskiej sceny muzycznej. Jego zespół T.Love, znany jest z wielu przebojów. Utwory takie jak "King", "Chłopaki nie płaczą", "Stokrotka" czy "Ajrisz" wciąż rozbrzmiewają na koncertach i są z ochoczo śpiewane przez fanów.

Artysta był gościem najnowszego odcinka podcastu "WojewódzkiKędzierski". W pewnym momencie rozmowa skierowała się ku polityce. Prowadzący chcieli dowiedzieć się, jak Staszczyk postrzega dziś Pawła Kukiza.

– Paweł jest postacią tragiczną. W sumie to trochę mi go żal. Mam z nim taki związek koleżeński, w tym sensie, że ta sama generacja – zaznaczył na wstępie.

– Mi to jest go szkoda, bo znamy się tyle lat i jak nawet był ten moment jego skrętu politycznego, to wszyscy chcieli, bym go opluwał i pytali mnie podczas różnych wywiadów - ja tak nie potrafię się znęcać nad kolegą, bo nie przyjacielem. Wiedział, w co wchodzi - wiedział, że Kasparowa w szachy nie ogra. Jest mi przykro – podkreślił.

Gospodarze podcastu ciągnęli temat, dopytując wokalistę o to, czy zdarzyło mu się porozmawiać z Kukizem w cztery oczy o polityce.

– Ja już miałem z nim taką rozmowę chyba ze trzy lata temu właśnie u Moniki Olejnik i tam mu powiedziałem. Gadaliśmy sobie tak jak teraz, mówię: "Paweł, dlaczego ty robisz l**a temu PiS-owi", bo to jeszcze było wtedy, kiedy on otwarcie o tym nie powiedział. On mi powiedział: "Muniek, ty nie rozumiesz, na czym polega polityka" – wspominał Muniek.

Wokalista podkreślił, że był otwarty na to, aby spotkać się z kolegą i na spokojnie wymienić spostrzeżenia. Kukiz jednak nie był chętny, by rozmawiać.

– To ja mówię: "to się umówmy i pogadamy". Mówię: "chętnie się umówię". Dzwoniłem do niego, a on mówi, że nie ma czasu. Przeprasza, bo wiesz, to jest więcej roboty niż nawet w rock'n'rollu. Mówię: "rozumiem". Jakoś się nie spotkaliśmy, a byłem bardzo ciekawy. Nie chce się nad nim znęcać – podsumował Staszczyk.

Nadmieńmy, że lider T.Love nie powstrzymuje się od otwartego mówienia o swoich poglądach. W sierpniu, będąc gościem Odety Moro w podkaście "Onet Rano", zadeklarował: "Na pewno nie zagłosuję na PiS, bo nigdy na nich nie zagłosowałem".

Staszczyk zwrócił uwagę na fakt, że w obrębie jego głównych zainteresowań leży muzyka, a nie polityczne idee. W odpowiedzi na to dziennikarka wspomniała o Pawle Kukizie, przyznając, że jego idee już dawno legły w gruzach.

Piosenkarz bez zastanowienia dodał, że jego kolega z branży, wiele stracił, wymieniając scenę muzyczną na polityczną. "W sumie mi trochę żal Pawła. Myślę, że stracił wiarygodność wśród fanów, ale to jest jego wybór" – skwitował.

Przypomnijmy, że Paweł Kukiz – kiedyś antysystemowiec, dziś poseł, w wyborach parlamentarnych zapewnił sobie reelekcję z pierwszego miejsca na liście PiS w Opolu.