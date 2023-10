Zmarł Cezary Olszewski. Wiadomość o jego śmierci poruszyła zarówno przyjaciół, jak i wielbicieli programu "Taniec z gwiazdami". Teraz wypowiedziała się na ten temat Anna Popek, która miała okazję trenować z choreografem w ósmej serii tego tanecznego show. Gwiazda programu "Pytanie na Śniadanie" przekazała kondolencje bliskim zmarłego i podzieliła się wspomnieniami z czasów wspólnej nauki na parkiecie.

Anna Popek składa kondolencje rodzinie Cezarego Olszewskiego. Wspomina tancerza Fot. VIPHOTO/East News; Instagram.com / @annapopek_official

Cezary Olszewski, znany tancerz i uczestnik programu "Taniec z Gwiazdami", odszedł 30 października 2023 roku. Zyskał on rozgłos, trenując celebrytów w tym popularnym show, w tym Magdalenę Walach, z którą triumfował, zdobywając Kryształową Kulę w siódmej edycji.

W 2008 roku, podczas ósmej edycji, jego partnerką była Anna Popek, lecz ich taneczna przygoda zakończyła się już w pierwszym odcinku. Gwiazda "Pytania na Śniadanie" podzieliła się w rozmowie z portalem Plotek swoimi wspomnieniami na temat współpracy z Olszewskim.

– Przede wszystkim teraz należą się wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych. Składam im najszczersze kondolencje – zaznaczyła na wstępie prezenterka.

– Cezary był bardzo sumiennym człowiekiem. Pilnował mnie na treningach do "Tańca z Gwiazdami", by na nie przychodzić i się do nich przykładać. Wyciskał ze mnie co się dało, bo wykorzystywać ten czas prób maksymalnie na taniec. Potrafił pochwalić, kiedy coś ładnie zrobiłam, ale i zwrócić uwagę na defekty, które były do poprawy. Jak krytykował, to robił to zawsze w kulturalny i wyrozumiały sposób – zapewniła.

– Cezary był dla mnie w tańcu takim oparciem i drogowskazem. Można było na niego liczyć. Czułam się przy nim bezpiecznie. Taneczny świat opiera się na zaufaniu i miałam je do niego na parkiecie. Ogromna tragedia... – podkreśliła zasmucona gwiazda TVP.

Olszewskiego pożegnała także inna partnerka z parkietu "Tańca z Gwiazdami". "Bardzo mi smutno… Tańcz chłopaku wysoko..." – napisała na Facebooku Dorota Zawadzka, zamieszczając kolaż ze zdjęciami z trenerem.

Przypomnijmy, że dwunasta edycja "TzG" była ostatnią dla Cezarego. Jego taneczną partnerką była słynna "Superniania". Udało im się uplasować na siódmej pozycji.

Nie żyje Cezary Olszewski. Koledzy i koleżanki żegnają tancerza

30 października przekazano, że Cezary Olszewski nie żyje. Znany tancerz, choreograf i laureat 7. edycji programu "Taniec z gwiazdami" zmarł, mając 42 lata. Strona eostroleka.pl podaje, że przykre wieści potwierdziła policja. "Informację o śmierci tancerza potwierdziliśmy w kilku źródłach" – czytamy na łamach portalu.

Przyczyny zgonu na ten moment pozostają nieujawnione. – W jednym z ostrołęckich hoteli ujawniono zwłoki 42-letniego mężczyzny. Na miejscu pracują policjanci i prokurator, trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia – przekazał funkcjonariusz kom. Tomasz Żerański w rozmowie z lokalnym serwisem.

Kolegę z branży zdążył pożegnać m.in. Krzysztof B. Hulboj oraz Rafał Maserak. Obydwoje dodali czarno-białe zdjęcia Cezarego na InstaStory.

Gdy informacja o śmierci Cezarego Olszewskiego dotarła do mediów, serwis Plotek zwrócił się o komentarz do Janji Lesar, która znała go z programu "Taniec z Gwiazdami". W rozmowie tancerka wyznała, że była całkowicie nieświadoma tej tragicznej wieści. "Nie wiedziałam. Jestem w szoku. Nie mieliśmy zbytnio kontaktu z nim po "Tańcu z gwiazdami", bo się odizolował. Czasami coś słyszałam o nim, że np. bierze ślub, że daje lekcje tańca i że jest w Warszawie. W czasie trwania 'Tańca z gwiazdami' za to byliśmy nawet sąsiadami i bardzo często się spotykaliśmy" – oznajmiła. "Często się spóźniał, więc musiał nie raz na poczekaniu wymyślić historię, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Śmialiśmy się z tego i wszyscy wiedzieliśmy, że Czaruś właśnie zawsze tak czaruje, że wszyscy będą zadowoleni. Był bardzo dobrym nauczycielem tańca, zawsze była przy nim pełna sala ludzi i świetna atmosfera. Bardzo szkoda, że go już nie ma. Bardzo miło go wspominam" – zaznaczyła tancerka.