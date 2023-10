Roślinna Porcja DobreGO! Wegańskie nowości od „Plant Hunter”

1 listopada obchodzimy Światowy Dzień Wegan. Inicjatorzy tego wyjątkowego dnia od 29 lat promują ideę wyłączania produktów odzwierzęcych nie tylko z diety, ale w ogóle z życia. Żabka wspiera swoich konsumentów i odpowiada na ich różnorodne preferencje żywieniowe, o czym świadczy chociażby szeroka gama produktów roślinnych obecna w ofercie. W sklepach sieci Żabka pojawiło się więcej wegańskich pyszności, tj. fasolka jak po bretońsku z wędzonym tofu czy gulasz warzywny z czerwonym winem marki „Plant Hunter”. Nowe dania są częścią kampanii „Porcja DobreGO!” od Żabki.

mat. prasowy

Tradycyjne potrawy w roślinnym wydaniu

Coraz więcej konsumentów, szczególnie młodych osób, decyduje się zrezygnować ze spożywania produktów odzwierzęcych. Specjaliści, powołując się na dane z ankiety Global Consumer Survey z 2021 r., wskazali, że w Polsce 7 proc. osób w wieku 18-29 lat jest wegetarianami, a 1 proc. weganami, co zbiorczo jest wynikiem wyższy niż np. we Francji czy Włoszech. Żabka dając swoim konsumentom możliwość wyboru oferuje szeroki asortyment gotowych dań, również tych w wariancie wegańskim. Warto zaznaczyć, że Żabka to nie tylko dobre i odżywcze rozwiązania żywieniowe, ale także troska o wspólne środowisko i działania, które mają realny wpływ na rozwój polskiej gospodarki. Grupa ogłaszając swoją Strategię Odpowiedzialności (ESG) demonstruje swoje strategiczne zaangażowanie w tworzenie bardziej zrównoważonego stylu życia dla wszystkich, przy jednoczesnej minimalizacji swojego wpływu na środowisko w całym łańcuchu wartości.

- Realizujemy potrzeby współczesnych konsumentów, oferując produkty skierowane do ich różnorodnych preferencji smakowych, ale także przekonań. Dieta wegańska ma nie tylko pozytywny wpływ na nasz organizm, lecz także na naszą planetę, a dzieje się tak dlatego, że produkcja produktów roślinnych ma niższą emisje gazów cieplarnianych do środowiska niż standardowej diety mięsnej. Dzięki temu wpływa na ograniczenie wzrostu globalnego ocieplenia. Nasze portfolio już teraz zawiera szeroką gamę gotowych dań kuchni wegańskiej, a jest to dopiero początek! Nieustannie rozwijamy ofertę żywnościową produktów roślinnych wprowadzając innowacje, które charakteryzują się dobrym składem, dobrą wartością odżywczą, ale także dostępnością, bo można je kupić niemalże na każdym rogu. Szczególnie z okazji tego wyjątkowego święta zachęcamy do ich wypróbowania! – mówi Joanna Kasowska, Dyrektor Jakości i Standardów Zarządzania Żywnością w Żabka Polska.

Nowości od Plant Hunter

Z myślą o wszystkich chcących jeść roślinnie, już niebawem sieć sklepów Żabka wprowadzi do swoich punktów kolejne wegańskie produkty.

Fasolka jak po bretońsku z wędzonym tofu „Plant Hunter”

Gramatura: 380 g

Cena: 9,99 zł

Klasyczna fasolka po bretońsku w wegańskiej odsłonie z pewnością przypadnie do gustu wielbicielom smaków roślin strączkowych. Tradycyjny boczek czy kiełbasę zastąpi wędzone tofu, które nada potrawie wyraźnego dymnego aromatu.

Gulasz warzywny z czerwonym winem „Plant Hunter”

Gramatura: 380 g

Cena: 10,99 zł

Głównym składnikiem tradycyjnych gulaszy jest wołowina, w wydaniu Żabki została ona zastąpiona pysznymi warzywami. Kluczowym elementem nowego gulaszu jest jednak czerwone wino, które dodaje bogactwa i złożoności smakowi potrawy. Jego owocowe, ziołowe i dymne nuty urozmaicają smak dania.

Wegańskie portfolio programu Porcja DobreGO! Od Żabki

Nie należy zapominać również o pozostałych produktach marki „Plant Hunter” i „Tomcio Paluch”, które od miesięcy regularnie goszczą na stołach naszych konsumentów. Orientalny bowl z falafelem, kremowe gnocchi szpinakowe z brokułami, spaghetti jak bolońskie czy bagietka vegan beef to wegańskie opcje posiłków, które charakteryzują się bogactwem smaków i dobrym składem. Dania gotowe i przekąski w wegańskim wydaniu zostały przygotowane we współpracy z Agnieszką Piskała-Topczewską, dietetyczką i doradczynią ds. dobrego żywienia Grupy Żabka.