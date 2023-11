Nie żyje Tyler Christopher. Aktor znany z "Dni naszego życia" miał 50 lat

Tyler Christopher był znany m.in. z seriali "Szpital miejski" i "Dni naszego życia". Śmierć aktora potwierdził jego manager. Christopher zmarł w swoim domu w San Diego w wyniku ataku serca.

Tyler Christopher nie żyje. Aktor 'Dni naszego życia' miał 50 lat Fot. David Edwards / Associated Press / East News

W środę 1 listopada zagraniczne media przekazały smutną wiadomość. Nie żyje Tyler Christopher, aktor znany m.in. z seriali "Szpital miejski" i "Dni naszego życia". O śmierci 50-letniego gwiazdora jako pierwszy poinformował jego kolega z planu Maurice Benard.

Tyler Christopher nie żyje. Aktor "Dni naszego życia" miał 50 lat

Jak przekazał, aktor zmarł we wtorek rano w swoim domu w San Diego w wyniku ataku serca. "Tyler był prawdziwie utalentowaną osobą, która rozświetlała ekran w każdej scenie, w której wystąpił, i rozkoszowała się dostarczaniem radości swoim wiernym fanom" – napisał Benard w mediach społecznościowych.

Jak podkreślił, "był słodką duszą i wspaniałym przyjacielem dla wszystkich, którzy go znali". Maurice Benard dodał, że Christopher otwarcie mówił m.in. o swoich zmaganiach z chorobą dwubiegunową i alkoholem oraz działał na rzecz leczenia chorób psychicznych i uzależnień.

Śmierć Christophera potwierdził jego menedżer Chi Muoi Lo. "Był bardzo utalentowanym aktorem, ale co ważniejsze, wspaniałym przyjacielem" – podkreślił. "To wiadomość niesamowicie szokująca, jestem zdruzgotany. Był bardzo utalentowanym aktorem, ale co ważniejsze, wspaniałym przyjacielem. Łączę się z jego przyjaciółmi i rodziną, którzy tak bardzo go kochali" – dodał.

Tyler Christopher urodził się 11 listopada 1972 roku w Joliet w USA. Najbardziej znany jest z roli Nikolasa Cassadine'a w operze mydlanej ABC "Szpital miejski", gdzie grał w latach 1996-2016. Wcielał się w nim w Nikolasa Cassadine'a.

Popularność przyniosły mu także występy w słynnym, emitowanym nieprzerwanie od 1965 roku serialu "Dni naszego życia". Christopher występował w nim dwukrotnie w latach 2001-2019, wcielając m.in. w postać Stefana DiMery. Zagrał także w filmach, takich jak: "Max Winslow and the House of Secrets", "Murder, Anyone?" czy "Beyond the Lights".

Aktor w latach 2002-2004 był w związku małżeńskim z aktorką Evą Longorią. W 2008 roku poślubił reporterkę ESPN Brienne Pedigo, z którą miał dwójkę dzieci – syna Greysuna i córkę Boheme. Para rozwiodła się w 2021 roku.

11 listopada Tyler Christopher skończyłby 51 lat.