Niezwykle rzadkie zjawisko, jakim jest widmo Brockenu, pojawiło się w Tatrach w ubiegłym tygodniu. Choć jest bardzo efektowne, niektórym na jego widok włosy mogą stanąć dęba, bo swoim wyglądem przypomina przejście do innego wymiaru lub postać otoczoną tęczą. Jak powstaje widmo Brockenu?

Widmo Brockenu zaobserwowane na Islandii fot. getty images / MLiberra

Zdjęcie, które zrobiło furorę w mediach społecznościowych, zostało opublikowane na Facebooku na stronie Lubuskich Łowców Burz. Szczęściarzem, któremu udało się uchwycić niezwykłe zjawisko, jakim jest widmo Brockenu, jest Grzegorz Kita, który w momencie, gdy się pojawiło, spacerował po górach.

Mieniący się kolorami tęczowy okrąg przypominający przejście do innego wymiaru, pojawił się w Przełęczy Zawrat w Tatrach. Wąska przełęcz położona jest na wysokości 2159 m i oddziela Zawratową Turnię od Małego Koziego Wierchu. Jest to także jeden ze skrajnych punktów słynnego szlaku Orlej Perci.

Widmo Brockenu nie jest codziennym zjawiskiem i występuje wyłącznie w określonych warunkach atmosferycznych.

Możemy się na nie natknąć między innymi właśnie w górach, które ze względu na zmienne warunki pogodowe i obecność mgieł, są miejscem, gdzie widmo Brockenu jest najczęściej obserwowane. Sama jego nazwa wzięła się nawet od góry Brocken w Niemczech, ponieważ to właśnie tam pojawiało się nad wyraz często.

Można je jednak spotkać również w miastach, ale jedynie w tych z bardzo wysokimi budynkami. Obserwatorzy znajdujący się na najwyższych kondygnacjach, mogą czasem dostrzec to zjawisko na chmurach poniżej.

Widmo Brockenu mamy szansę także zobaczyć na niektórych oceanicznych wyspach, gdzie często występują mgły i chmury.

Jak powstaje widmo Brockenu?

Widmo Brockenu powstaje w wyniku rozproszenia światła słonecznego na kropelkach wody lub kryształkach lodu zawartych w atmosferze. Proces ten jest podobny do powstawania tęczy, ale ma także swoje inne charakterystyczne cechy. Głównym składnikiem widma Brockenu jest tzw. halo, które pojawia się wokół cienia obserwatora.

Aby widmo Brockenu mogło powstać, w tym samym czasie musi wystąpić kilka kluczowych czynników:

Co ciekawe, widmo Brockenu może być wytłumaczeniem dla wielu legend o spotkanych na szlakach tajemniczych wędrowcach, którzy według świadków rozpływali się we mgle. Prawdopodobnie bowiem były to jedynie ich odbicia na tle powstałego halo.

