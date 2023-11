Do Polski nadciągają wichury. IMGW wydał specjalne ostrzeżenia dla części kraju

W nadchodzących kilkudziesięciu godzinach w części Polski może bardzo silnie wiać. RCB i IMGW wydały specjalne komunikaty w tej sprawie. Będą w naszym kraju miejsca, gdzie wiatr osiągnie siłę nawet 110 km/h.

Wichury w Polsce. RCB wydało ostrzeżenie. Fot. PIOTR DZIURMAN/REPORTER

Wichury w Polsce. Wydano specjalne ostrzeżenia

Odbiorcy na terenie powiatu kłodzkiego w woj. dolnośląskim otrzymali z tego względu SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! Dziś i jutro (02/03.11) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu" – napisano.

Silny wiat spodziewany jest nie tylko w tej części Polski. Mocny wiatr pojawić się może także w pasie od Warmii i Mazur, przez część Mazowsza, woj. łódzkie, aż pod Dolny Śląsk i Małopolskę.

Może wiać z siłą nawet 110 km/h

Ale to na południu Polski będzie najgorsza aura. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 110 km/h, z kierunków południowych" – poinformowano z kolei w ostrzeżeniu IMGW.

Jak będzie pogoda do końca tygodnia? W piątek ponownie pojawi się deszcz na zachodzie i w centrum kraju. Temperatura wyniesie od 11°C do 17°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, w rejonach podgórskich Karpat do 80 km/h, z kierunków południowych.

W sobotę i niedzielę będą chmury na przemian ze słońcem. Miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10°C do 17°C. Wiatr już słabszy, z kierunków południowych.

Zima w tym roku przyjedzie nieco później

Co ciekawe, na zimę w tym roku przyjedzie nam jeszcze poczekać. Grudzień ma być z tego powodu dość niezwykły. Będzie ponadprzeciętnie ciepło. Najwyższe temperatury IMGW prognozuje w Szczecinie: 1 - 3 °C. Ze względu na lekki mróz w nocy może zaskoczyć nas śnieg, ale z powodu stosunkowo wysokich temperatur nie utrzyma się długo.

I tak prawdziwą zimę zobaczymy dopiero w styczniu. W całej Polsce średnie temperatury będą już w normie, co oznacza, że spadną poniżej zera stopni. Opady śniegu mogą pojawić się w ilości przewyższającej średnią.

