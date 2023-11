Cały świat zaczytuje się w autobiografii Britney. Może pobić książkę księcia Harry'ego

Wydana niedawno także w Polsce książka Britney Spears: "Kobieta, którą jestem" bije rekordy popularności. Jej wyniki w samych Stanach Zjednoczonych są tak wysokie, że tytuł ma szansę pobić autobiografię "Ten drugi" księcia Harry'ego, która ujrzała światło dzienne na początku tego roku.

Autobiografia Britney Spears "Kobieta, którą jestem" bije rekordy popularności. Fot. PHOTOlink/ Everett Collection/ East News

"Kobieta, którą jestem" hitem sprzedaży w USA

"Kobieta, którą jestem" trafiła do sprzedaży w USA 24 października 2023 roku (dzień później książka ukazała się na polskim rynku wydawniczym nakładem wydawnictwa W.A.B.).

Pomimo tego, że autobiografia Britney Spears nie miała dużej kampanii promocyjnej szybko stała się hitem wydawniczym w Stanach Zjednoczonych. Z pewnością miało na to wpływ to, że jeszcze przed jej premierą do sieci trafiły mocne fragmenty książki, jak np. ten, w którym Spears przyznała, że jej ówczesny partner Justin Timberlake nakłonił ją do aborcji.

Piosenkarka wyznała, że gdyby to była wyłącznie jej decyzja, to "nigdy by tego nie zrobiła". "Jednak Justin był pewny tego, że nie chce zostać ojcem" – wspomina w książce. To wydarzenie opisała jako "jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń w jej życiu". Portal "TMZ" dodaje, że była "skonfliktowana", ale po długich dyskusjach podjęli wspólną decyzję o aborcji.

Można się było spodziewać, że książka zostanie bestsellerem, ale chyba nikt nie spodziewał się aż takich wyników. W samym USA w przeciągu tygodnia sprzedano 1,1 mln kopii, licząc wydania papierowe, ebooki czy audiobooki (w wersji angielskiej książkę Spears czyta aktorka, Michelle Williams).

Britney Spears cieszy się z sukcesu książki

O swoim sukcesie Britney poinformowała już następnego dnia po premierze, kiedy napisała, że jej książka to "najlepiej sprzedające się wspomnienia gwiazdy w historii".

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, nie jest to prawda, gdyż póki co na szczycie znajduje się "Ten drugi" księcia Harry'ego. Kontrowersyjne wspomnienia eksroyalsa w pierwszym tygodniu sprzedaży w USA rozeszły się w 1,6 mln egzemplarzy.

Co ciekawe Spears zdecydowała się nie udzielać żadnych wywiadów w ramach promocji książki przed premierą.

"Włożyłam całe serce i duszę w spisanie moich wspomnień i jestem wdzięczna fanom i czytelnikom z całego świata za ich niezachwiane wsparcie" – można przeczytać w oficjalnym komunikacie artystki przekazanym przez jej wydawcę Simon and Schuster Gallery Books.

Na chwilę obecną nie są jednak znane wyniki sprzedaży "Kobiety, którą jestem" w innych krajach. Prawdopodobnie mogą być podobnie wysokie, jak w Stanach Zjednoczonych, co oznacza, że prawdopodobieństwo przebicia sukcesu "Tego drugiego" jest możliwe.