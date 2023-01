K

Książę Harry nie ma zamiaru znikać ze świecznika. Dziś 10 stycznia) ma premierę jego książka "Ten drugi", w którym zdradza jeszcze więcej sekretów ze swojego życia. "Potraktowała mnie jak młodego ogiera" – tak m.in. Harry opisał swój pierwszy raz ze starszą kobietą.

Premiera skandalizującej książki księcia Harry'ego "Ten drugi". Fot. James Veysey/ Shutterstock

Dziś premierę ma książka księcia Harry'ego "Ten drugi" ("Spare").

Harry podzielił się w niej pikantnym szczegółami ze swojego życia, m.in. zdradził, w jaki sposób stracił dziewictwo.

Autobiograficzna książka wywoła prawdopodobnie większy skandal niż serial dokumentalny Netfliksa "Harry i Meghan".

Krytykowany dokument "Harry i Meghan"

W grudniu premierę miał serial dokumentalny Netfliksa "Harry i Meghan". Eks-royalsi ujawnili w niej kolejne skandalizujące szczegóły z czasów, kiedy żyli jeszcze na łonie brytyjskiej rodziny królewskiej.

Książę Harry zdradził m.in., że royalsi kłamali na rzecz jego brata księcia Williama, a Meghan Markle zdradziła, że po tym, jak zdecydowali się odejść z rodziny królewskiej, za szybko odwołano ich ochronę.

Serial spotkał się z falą krytyką. W ostrych słowach wypowiedzi Harry'ego skomentował królewski ekspert Tom Bower.

"Księżna Diana byłaby zbulwersowana nielojalnością Harry'ego. To poróżnienie jest niepokojące nie tylko dla Williama i króla Karola III, ale także dla całego kraju. Wizerunek skłóconych braci szkodzi reputacji Wielkiej Brytanii na całym świecie" – ocenił.

Inny królewski ekspert Richard Fitzwilliams ocenił, że wszystkie kontrowersyjne treści mają jedynie "wywołać sensację" i przyciągnąć widzów. Zarówno Bower, jak i Fitzwilliams stwierdzili, że nie sądzą również, aby rodzina królewska stosowała wobec eks-royalsów gaslighting, o co jest przez nich oskarżana.

Skandalizująca książka "Ten drugi"

Dziś premierę ma autobiograficzna książka księcia Harry'ego "Ten drugi" ("Spare"), która z pewnością wywoła jeszcze większy skandal. Część jej treści jest już znana, gdyż w Hiszpanii w zeszły czwartek część księgarni przez pomyłkę zaczęła ją już sprzedawać.

Z fragmentów wynika, że Harry nie oszczędza nawet najbardziej intymnych szczegółów ze swojego życia. Były książę Sussexu zdradził w niej m.in. szczegóły swojego pierwszego razu. Inicjację seksualną miał przeżyć w wieku 17 lat ze starszą od siebie kobietą, która "bardzo kochała konie i potraktowała go jak młodego ogiera".

Harry wspomina to wydarzenie jako "upokarzający epizod". "Dosiadłem ją szybko, po czym dała mi klapsa w tyłek i przytrzymała mnie... jednym z moich błędów było pozwolenie na to, by stało się to na polu, tuż za ruchliwym pubem. Bez wątpienia ktoś nas widział" – opisywał książę.

Młodszy brat księcia Williama wyznał również, że mniej więcej w tym samym czasie nie stronił od takich narkotyków, jak marihuana, kokaina czy grzyby halucynogenne.

"Oczywiście w tym czasie brałem kokainę. W czyimś domu, podczas weekendu myśliwskiego, zaproponowano mi kreskę i od tego czasu spożyłem jeszcze trochę. Nie było to zbyt zabawne i nie sprawiało, że czułem się szczególnie szczęśliwy, jak wydawało się innym, ale sprawiało, że czułem się inaczej, a to był mój główny cel. Poczuć się. Być innym" – opowiadał.