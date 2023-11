Dorota Wellman i Marcin Prokop są jednym z najzabawniejszych duetów w programie "Dzień dobry TVN". W najnowszym odcinku porannego pasma dziennikarka wkurzyła się na prowadzącego, a poszło o... porównanie do Danuty Holeckiej.

Marcin Prokop porównał Dorotę Wellman do Danuty Holeckiej. Fot. dziendobrytvn.pl

Marcin Prokop od lat związany jest z formatami śniadaniowymi. Z początku wraz z Dorotą Wellman prowadzili "Pytanie na Śniadanie" w Telewizji Polskiej, jednak ta współpraca nie trwała zbyt długo.

Oboje w 2007 roku przeszli do konkurencyjnej stacji, gdzie od września rozpoczęli współprowadzenie programu "Dzień Dobry TVN". Od tamtej pory nieustannie swoim entuzjazmem rozbudzają widzów.

Po tych słowach Wellman wkurzyła się na Prokopa

W czwartek (2 listopada) to właśnie ten duet prowadził "DDTVN". Na zakończenie widzowie byli świadkami niecodziennej sceny. Wellman i Prokop udali się do kuchni, gdzie mieli zobaczyć, co przygotował goszczący w śniadaniówce kucharz.

Gdy mężczyzna zaczął wymieniać, co znajduje się na stole, przerwał mu gospodarz programu.

– Jeszcze na koniec mamy występ – przypomniał. – Jak rzuciłem okiem kaprawym na mój scenariusz, to przez chwilę myślałem, że wystąpi Michał Wiśniewski i Whitesnake, ale jak się wczytałem, to widzę, że wystąpi Michał Wasilewski i Wishlake – niby to samo, ale jednak coś innego – rzucił żartem, który mocno rozbawił kucharza.

Wówczas kamery skierowano na Wellman. Dziennikarka opowiedziała nieco więcej o wspomnianym występie i wykonawcy. – To wszystko dlatego, że jest to spektakl, który jest inspirowany malarstwem Zdzisława Beksińskiego. Przełożono go na dźwięk, dzięki wspaniałym artystom. Można ten spektakl zobaczyć 11 listopada we Wrocławiu – doczytała z kartki.

Wtedy wtrącił się Prokop. – Czytasz z promptera jak Danuta Holecka co najmniej – powiedział i zaczął się śmiać. – Ja nie wiem, czy teraz cię uderzyć, czy później. Naprawdę się waham – zareagowała poirytowana Wellman i uderzyła dłonią w stół.

– Dobra, bij – odparł jej współprowadzący. Prezenterka chwyciła za marchewką i uderzyła nią Prokopa.