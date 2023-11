Ojciec Opozdy miał złożyć przeciwko niej pozew. "Chce odebrać jej darowiznę w postaci mieszkania"

Weronika Tomaszewska

W styczniu 2022 roku doszło do głośnej awantury z udziałem rodziców Opozdy. Ojciec aktorki wówczas strzelił z broni do córek, ich matki i zięcia. Mimo tamtej sytuacji to Dariusz Opozda stawia się w roli ofiary i ma żal do Joanny, że nie pomogła mu, gdy on był po wypadku. Shownews.pl dowiedział się, że mężczyzna złożył pozew przeciwko córce. Chce jej ponoć odebrać darowiznę w postaci mieszkania. Jak tłumaczy powód tej decyzji?