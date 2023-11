Alabama wprowadzi nową metodę wykonywania kary śmierci. Używa się jej do...uboju drobiu

Natalia Kamińska

S ąd Najwyższy stanu Alabama w USA stwierdził, że okręg ten może wykonać wyrok śmierci na więźniu za pomocą azotu. Jak podkreślają media, jest to metoda, która nie była wcześniej stosowana wobec ludzi i nie jest jasna jej skuteczność. Jej przeciwnicy porównują pomysł z azotem do eksperymentów na ludziach. Azot wykorzystuje się m.in. do uboju przemysłowego drobiu. Stany Zjednoczone są jednym krajem Zachodu, w którym wykonuje się karę śmierci.