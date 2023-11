Czy Zjednoczona Prawica przetrwałaby bez Kaczyńskiego? Oto jak zareagowali Polacy

redakcja naTemat

C zy Jarosław Kaczyński powinien udać się na polityczną emeryturę? To pytanie po październikowych wyborach parlamentarnych wraca jak bumerang. Teraz pojawił się sondaż, który nieco inaczej odniósł się do przyszłości PiS i jej prezesa. "Czy Pani/Pana zdaniem Zjednoczona Prawica utrzymałaby jedność, gdyby prezesem PiS przestał być Jarosław Kaczyński?" – zapytano w sondażu SW Research dla rp.pl. Oto jak odpowiedzieli badani Polacy.