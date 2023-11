Demi Moore zrozpaczona? Bruce Willis ma już jej nie rozpoznawać

Zgodnie z pojawiającymi się co jakiś czas medialnymi doniesieniami choroba Bruce'a Willisa wciąż postępuje. Najnowsze wieści sugerują, że stan aktora miał się znów pogorszyć. Gwiazdor "Szklanej pułapki" miał nie rozpoznać swojej byłej żony oraz matki trójki jego dzieci Demi Moore.

Demi Moore zrozpaczona, bo Bruce Willis już jej nie rozpoznaje? Fot. Chelsea Lauren/ Shutterstock/ 308 Ent - BondIt Media Capital/Collection Christophel/East News

Bruce Willis nie rozpoznał Demi Moore?

U Bruce'a Willisa początkowo rozpoznano afazję, jednak później zmieniono diagnozę na otępienie czołowo-skroniowe, które jest poważniejszym schorzeniem. Jego rodzina już w ubiegłym roku poinformowała, że aktor kończy karierę. Z informacji, które regularnie przekazują bliscy Willisa, wynika, że jego stan niestety tylko się pogarsza.

Jak podają źródła magazynu "Closer" była żona gwiazdora "Szklanej pułapki" oraz matka trójki jego dzieci Demi Moore odwiedziła go po swojej letniej podróży do Włoch. Aktor miał jej nie rozpoznać.

Chociaż Moore utrzymuje kontakt z byłym mężem oraz jego aktualną rodziną, stan aktora był dla niej szokujący, a sama aktorka miała być zrozpaczona kiedy zorientowała się, "że naprawdę jej nie rozpoznał".

Willis podobno wciąż rozpoznaje jednak swoją żonę Emmę Heming Willis oraz swoje dzieci, w tym te ze związku z Moore. Podobno kiedy odwiedza go jego córka Rumer Willis wraz z jego wnuczką Lou aktor ma "wyrażać radość". Niestety była gwiazda kina akcji ma doświadczać także wahań nastroju, osłabienia fizycznego, a także momentów agresji.

"Demencja jest trudna" – powiedziała pod koniec września jego żona w wywiadzie dla programu "Today". "To trudne dla osoby, u której zdiagnozowano tę chorobę, ale też trudne dla rodziny" – zauważyła. "Kiedy mówią, że jest to choroba rodzinna, rzeczywiście mają rację" – dodała.

Zapytana, czy Bruce jest świadomy swojego stanu, Heming odpowiedziała, że "trudno powiedzieć".

Quentin Tarantino chce zatrudnić Willisa do swojego ostatniego filmu?

W sierpniu "The Daily Express" donosił, że Quentin Tarantino podobno chce zatrudnić Willisa do swojego ostatniego filmu "The Movie Critic". Aktor rzecz jasna nie zagrałby głównej roli, ale niewielki epizod. Tarantino chce w ten sposób oddać hołd swojemu przyjacielowi, który zresztą już kiedyś grał w jego filmie – mowa "Pulp Fiction" z 1994 roku, gdzie wcielił się w ikoniczną postać Butcha.

Nie wiadomo na razie, czy choroba pozwoli Willisowi na zagranie w filmie, ale jest i na to sposób. "Quentin nie skontaktował się jeszcze z rodziną Bruce'a, ale pochyli się nad ich życzeniem, jeśli powiedzą, że jest zbyt chory. Jeśli tak jest, zamierza spróbować wykorzystać krótki klip z jednego z wielu poprzednich filmów Bruce'a w filmie" – mówi informator portalu.