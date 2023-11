Pogoda oszaleje w listopadzie. Śnieg spadnie szybciej niż myślicie

Pogoda w listopadzie już zdążyła nam dać w kość. Widzieliśmy skutki orkanu Ciaran i poczuliśmy prawdziwą jesień. W nowych prognozach da się już zauważyć nawet zwiastun... zimy. Oprócz przymrozków możemy spodziewać się również opadów śniegu.

Czekają nas przymrozki i opady śniegu. Fot. wxcharts.com

Z długoterminowej prognozy wynika, że w listopadzie musimy przede wszystkim pogodzić się z faktem, że będzie dużo chłodniej. Jak podaje IMGW, w najbliższych dniach dominować będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Okresami popada deszcz, wysoko w górach również deszcz ze śniegiem i śnieg.

Podobnie wygląda to na modelach Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody. Nie zabraknie opadów, a słupki rtęci na termometrach spadną na tyle, że odczujemy już gorszą stronę jesieni.

Jaka pogoda 7-12 listopada?

We wtorek 7 listopada zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami na północy oraz południu wystąpią słabe opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 8°C do 13°C. Wiatr umiarkowany, lokalnie porywisty, południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy do 70 km/h.

W środę trzeba się spodziewać umiarkowanego i miejscami dużego zachmurzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 8°C do 11°C, w rejonach podgórskich około 6°C. Uwaga na wiatr, bowiem na Pomorzu porywy mogą osiągać do 55 km/h.

Z kolei w czwartek Polska będzie mocno podzielona, jeśli chodzi o temperaturę i zjawiska pogodowe. Na południu ma być pogodnie, na pozostałym obszarze z dużym zachmurzeniem. Na północy miejscami pojawią się słabe opady deszczu. Na Podhalu przymrozek –1°C. Temperatura maksymalna od 7°C do 12°C. I ponownie, wiatr może osiągać w porywach do 55 km/h.

Jaka pogoda na weekend 11-12 listopada?

W piątek może powiać jeszcze mocniej niż w poprzednich dniach, poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz miejscami opady deszczu. Termometry pokażą od 7°C do 12°C.

I niestety, na weekend w prognozach IMGW widać wyraźne załamanie aury. Będzie pochmurno z opadami deszczu, w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 6°C do 10°C.

W niedzielę również czekają nas opady. Poza tym na Podhalu ponownie przymrozek około –1°C. Temperatura maksymalna od 5°C do 9°C, na Podhalu 2°C.