Tusk o przebiegu rozmów koalicyjnych. Zwrócił się bezpośrednio do Dudy

Donald Tusk spotkał się w poniedziałek z mieszkańcami Wrocławia. Padała tam ważna deklaracja w sprawie rozmów koalicyjnych, które toczą się po wyborach. Lider nowej parlamentarnej większości przekazał tę informację nieco ponad godzinę przed orędziem Andrzeja Dudy.

Tusk: Koalicja jest dopięta w każdym drobnym fragmencie

– Mam nadzieję, że prezydent to usłyszy. Koalicja jest dopięta w każdym drobnym fragmencie – oświadczył lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk we Wrocławiu. Co ważne, Tusk przekazał przy tym, że partie koalicji "będą gotowe do parafowania umowy koalicyjnej jeszcze przed Świętem Niepodległości, jeszcze przed piątkiem".

Podczas przemówienia podkreślał też, że wybory "to była walka o wszystko, co najważniejsze". – Przeprowadziliśmy ją pokojowo, z godnością i uśmiechem. Gdy dobrzy ludzie mówią "nie", to zło nie ma żadnych szans – wskazał.

– Istotą nowoczesnego narodu jest zdolność łączenia ludzi, a nie dzielenia ich ze względu na różnice – stwierdził.

– 11 milionów Polek i Polaków postanowiło, że zmienią Polskę na lepsze, bo znowu uwierzyli w te najbardziej podstawowe wartości i słowa – padło również we Wrocławiu.

Przypomnijmy, że również w zeszłym tygodniu Tusk również informował, jak idą rozmowy w sprawie zbudowania nowej koalicji ugrupowań demokratycznych.

– Pamiętacie? Zwyciężymy, rozliczymy, naprawimy ludzkie krzywdy i pojednamy. Pierwszy punkt dzięki wam został załatwiony. Nie martwcie się. Wy dobrze wiecie i ja dobrze wiem, że 248 to jest więcej niż 194 – zaczął wówczas swój komunikat lider PO.

Potem przeszedł do szczegółów. – Taki krótki meldunek. Rozmowy idą świetnie. Jesteśmy przygotowani do utworzenia rządu – przekazał. I dodał: – Mogę mówić tylko i wyłącznie dobre rzeczy o partnerach, z którymi rozmawiam.

