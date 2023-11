"Simpsonowie" rezygnują ze słynnego "żartu" po 34 latach? To koniec pewnej epoki

W jednym z nowych odcinków "The Simpsons" Homer przyznał, że nie ma zamiaru już "dusić" swojego niesfornego syna Barta, gdy ten znowu coś przeskrobie. Polityczna poprawność, a może po ponad 30 latach emisji serialu niektóre żarty już tak nie bawią?

Screen z jednego z odcinków "The Simpsons", w którym Homer Simpson dusi swojego niesfornego syna Barta. Fot. YouTube/The Last Millennials 1994-1999/Homer Simpson Choking Bart Compilation

Czasy się zmieniają, a wraz z nimi także nasza wrażliwość. To oczywistość, która ma jednak wpływ na popkulturowe dzieła, które znamy jak własną kieszeń, bo towarzyszą nam od lat.

Nikt się chyba jednak nie spodziewał, że Homer Simpson pewnego dnia przestanie dusić w szale swojego niesfornego syna Barta. Wszakże robił to praktycznie od początku kultowego serialu "The Simpsons" – czyli przez blisko 34 lata.

Takie sytuacje zdarzały się natomiast tak często, że powstały liczne kompilacje konfrontacji obu tych postaci. Ku uciesze fanów serialu i tych, którzy lubią powtarzające się żarty.

Do "niecodziennej" zmiany poglądów Homera na temat przemocy domowej doszło jednak w niedawnym odcinku pt. "McPosesja i żona" z 35. sezonu, którego premiera miała miejsce 22 października.

W jednej ze scen Homer zwraca się do swojej żony, mówiąc: "Widzisz, Marge, uduszenie chłopca się opłaciło". Po chwili dodaje jednak: "Tylko żartowałem. Już tego nie robię. Czasy się zmieniły".

Wspomniany fragment trafił oczywiście na platformy społecznościowe, jak np. X (dawniej Twitter), gdzie zebrał liczne reakcje i komentarze.

"Właśnie się dowiedziałem, że po ponad 30 latach Simpsonowie w końcu wycofali swój długoletni gag z Homerem duszącym Barta. Zajęło im to wystarczająco dużo czasu" – można przeczytać na X.

Co ciekawe, jak zauważa serwis IGN "ostatni raz Homer dusił chłopca w 31. sezonie, który był emitowany w latach 2019-2020". Temat takiego zachowania Homera wobec Barta był jednak także wcześniej, bo już w jednym z odcinków 22. sezonu w 2011 roku.

Oczywiście nie mogło zabraknąć też przeciwników pomysłu, by Homer przestał znęcać się fizycznie nad swoim synem.

"Dlaczego mieliby przestać to robić? Homer duszący Barta jest jednym z fundamentalnych gagów. Takie wybuchy nigdy nie są zaplanowane, to impulsywne zachowanie spowodowane złym zachowaniem Barta wobec Homera. Poza tym Bart nie może mieć o to żalu do Homera, ponieważ sam robi rzeczy, które doprowadzają Homera do szału. Bez sensu" – napisał jeden z użytkowników serwisu pod udostępnionym klipem, chcąc usprawiedliwić przemocowe zachowanie postaci.

Oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że głowa rodziny Simpsonów nie wróci jeszcze do swoich słynnych ataków szału – ku uciesze simpsonowych purystów, którzy po ponad trzech dekadach emisji serialu nie chcą pogodzić się z faktem, że świat i wrażliwość widzów ulegają zmianie.

Warto wspomnieć, że serial "The Simpsons" został wymyślony przez Matta Groeninga (także twórcę "Futuramy") i jest emitowany w telewizji FOX nieprzerwanie od 1989 roku.

Przez ten czas zasłużenie zdobył miano dzieła kultowego, które nie tylko bawi, ale niejednokrotnie "przewidywało" też naszą przyszłość.

