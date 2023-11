Dominacja Taylor Swift na "Billboard Global 200". Ile piosenek artystki trafiło na szczyt?

Taylor Swift udowadnia, że ponowne nagranie swojej wcześniejszej płyty może okazać się przepisem na sukces. Nowa wersja jej "1989" nie tylko zdobyła w pierwszym tygodniu w samych Stanach Zjednoczonych więcej nabywców niż oryginał. Amerykańska artystka rządzi także na liście Billboard Global 200.

Taylor Swift na trasie Eras Tour Fot. MICHAEL TRAN/AFP/East News

Wszystko wskazuje na to, że Taylor Swift dopiero się rozkręca, a jej gwiazda będzie lśnić jeszcze bardziej. 27 października swoją premierę miała ponownie nagrana płyta artystki "1989 (Taylor's Version)", która swoją popularnością przebiła nawet wersję z 2014 roku.

Jak podaje serwis CGM, w ciągu pierwszego tygodnia krążek znalazł 1,653 mln nabywców (w samych Stanach!), pokonując wynik pierwotnej wersji nagrania, które osiągnęło 1,287 mln.

Jak natomiast podaje oficjalne konto "Billboard Charts" na X (dawniej Twitterze) – aż sześć piosenek z nowej płyty Taylor Swift trafiło na szczyt listy przebojów Billboard Global 200.

Na pierwszym miejscu znalazł się utwór "Is It Over Now? (Taylor's Version) [From the Vault]", który w pierwszym tygodniu od premiery osiągnął 63,7 miliona streamów i 7000 sprzedanych egzemplarzy na całym świecie.

Jak podaje serwis billboard.com: "Swift przebiła swój poprzedni rekord, gdy zajęła miejsce w pierwszej piątce na liście Global 200 z 5 listopada 2022 roku". Wtedy na liście przebojów zadebiutował jej album 'Midnights'".

Swift została także pierwszą artystką, która w kolejnych tygodniach z rzędu zdobywa pierwsze miejsca na liście Global 200. Wcześniej udało jej się to utworem "Cruel Summer".

Dominacja piosenkarki na szczytach list przebojów to jednak nie wszystko. Artystka otrzymała także najwięcej (siedem) nominacji na tegorocznej gali rozdania Europejskich Nagród Muzycznych MTV (MTV EMA).

Zgodnie z przewidywaniami – została wybrana "Najlepszą artystką". Zwycięskie statuetki zgarnęła także za swój teledysk "Anti-hero" oraz za "Najlepszy występ na żywo".

Warto w tym miejscu też wspomnieć, dlaczego Taylor Swift nagrywa od nowa swoje wcześniejsze płyty. Powód jest prosty – chce w ten sposób zdobyć pełne prawa do każdego z napisanych przez siebie utworów.

Jak pisała Maja Mikołajczyk, dziennikarka naTemat: "[W 2005 roku] Nieznana wówczas szerzej początkująca piosenkarka country Taylor Swift podpisała kontrakt z Big Machine Records, której założycielem jest Scott Borchetta. Zgodnie z umową wszystkie prawa do jej nagrań miały należeć do wytwórni".

Płyty, które jak do tej pory artystka wydała ponownie to:

"Fearles (Taylor's Version)" – ponownie nagrany drugi album studyjny Swift, który ujrzał światło dzienne w kwietniu 2021 roku (oryginalnie został wydany w 2008 roku),

"Red (Taylor's Version)" – re-record czwartej studyjnej płyty Taylor, który został wydany w listopadzie 2021 roku (oryginalnie krążek ukazał się w 2012 roku),

"Speak Now (Taylor's Version)" – nowa wersja trzeciego albumu studyjnego artystki miała premierę w lipcu 2023 roku (oryginalną płytę wydano w 2010 roku).

"1989 (Taylor's Version)" – nowa wersja płyty z 2014 roku i czwarty re-record , miała premierę 27 października 2023 roku.

Czytaj także: https://natemat.pl/497906,dlaczego-taylor-swift-nagrywa-swoje-plyty-od-nowa-speak-now-to-juz-trzecia