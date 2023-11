Wciąż wspominał czasy, gdy podczas jednego meczu zdobył cztery przyłożenia, chociaż każdego dnia musiał przesiadywać w sklepie z damskim obuwiem. Dzisiaj postać Ala Bundy'ego kończy 75 lat.

Ed O'Neill jako Al Bundy w "Świecie według Bundych". Fot. 20thCentFox/Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East News

Serial "Świat według Bundych" zadebiutował 5 kwietnia 1987 na kanale amerykańskiej telewizji FOX. W Polsce swoją premierę miał blisko dekadę później.

Podobno na początku oryginalny tytuł produkcji miał brzmieć "Not the Cosbys" – z perspektywy czasu dobrze, że zmieniono nazwę na "Married... with Children", bo całość zestarzałaby się jeszcze gorzej (i nie mam tu na myśli samego humoru w serialu).

Serial w swoim założeniu miał ukazywać przeciwieństwem perypetii szerze kochającej się rodziny z amerykańskich przedmieść.

Tutaj oczywiście też było zabawnie – humor jednak bazował na społecznych dysfunkcjach i wzajemnych złośliwościach, jakie stale wymierzali sobie matka, ojciec, córka, syn, a nawet pies (nie wspominając o irytujących sąsiadach i całej reszcie napotkanych osób).

Tutaj "amerykański sen" rzeczywiście się ziścił i bardziej przypominał obrazek niespełnionych obietnic Ameryki Ronalda Reagana. W tym serialowym krzywym zwierciadle marzenia prawie zawsze pozostawały niespełnione – przynajmniej dla jednego z głównych bohaterów serii, głowy rodziny – Ala Bundy'ego.

Postać była jakby ulepiona z charakterystycznych dla minionej epoki stereotypów "prawdziwej męskości" samca alfa, którego najlepszy czas jednak już przeminął (prawdopodobnie gdzieś w okolicach studiów), ale który wciąż walczy.

Al Bundy był uwielbiany właśnie za swoje wady, za swój cięty język i za niepowodzenia. Był katalizatorem niekoniecznie miłych emocji, jakie czasem drzemią w ludziach, a zarazem every-manem z klasy robotniczej, którego lepszy dzień nigdy nie nadchodził.

Właśnie ta postać obchodzi dzisiaj swoje 75 urodziny. Tak przynajmniej wskazuje data na jego prawie jazdy, które mu cofnięto – 7 listopada 1948 rok.

Krótka scena przedstawiająca nieważne prawo jazdy Ala pojawiła się w 20 odcinku siódmego sezonu serialu (oryginalnie został on wyemitowany po raz pierwszy 28 marca 1993 roku).

Z załączonego kadru możemy się także dowiedzieć m.in., że Al Bundy urodził się w Chicago w stanie Illinois oraz że mierzy 187,96 cm wzrostu i waży ok. 90 kg.

W postać Ala Bundy'ego bezbłędnie wcielił się amerykański aktor Ed O’Neill. Podczas castingu poproszono go, by pokazał scenę, w której wraca z pracy do domu.

Wystarczyło, że O’Neill stanął przed frontowymi drzwiami do domu, głęboko westchnął i opuścił ramiona przed wejściem. Plotka głosi, że już w tamtym momencie dostał tę rolę.

