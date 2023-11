T o miał być niewinny żart, na który wpadł pod wpływem alkoholu 58-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Mężczyzna zadzwonił do swojej żony i powiedział, że "zjadł muchomora i źle się czuje". Potem kontakt się urwał. Służby szukały go przez półtorej godziny. Za taki dowcip grożą mu poważne konsekwencje.





Grzybiarz z Dolnego Śląska postawił na nogi wszystkie służby. Chciał zrobić żonie na złość

Nina Nowakowska

To miał być niewinny żart, na który wpadł pod wpływem alkoholu 58-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Mężczyzna zadzwonił do swojej żony i powiedział, że "zjadł muchomora i źle się czuje". Potem kontakt się urwał. Służby szukały go przez półtorej godziny. Za taki dowcip grożą mu poważne konsekwencje.