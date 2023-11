"Jarek zachorował". Niepokojące doniesienia o zdrowiu Kaczyńskiego

Po wyborach Jarosław Kaczyński ma pewnie wiele powodów do zmartwień. Jakby mało było kłopotów w PiS, prezes partii rządzącej ma teraz jeszcze problem ze zdrowiem.

Jarosław Kaczyński zachorował. Fot. Piotr Molecki/East News

– Jarek zachorował na grypę, ale czuje się dobrze, powoli wraca do zdrowia – powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Jan Maria Tomaszewski, brat cioteczny prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Tabloid rozmawiał też z Piotrem Kaletą z PiS, który potwierdził informacje o problemach Jarosława Kaczyńskiego. – Życzę prezesowi szybkiego powrotu do zdrowia, bo jest bardzo potrzebny – mówił.

Spotkanie w PiS bez Kaczyńskiego

Dodajmy, że w poniedziałek 6 listopada w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie z parlamentarzystami nowej kadencji. Z informacji PAP wynikało, że w naradzie nie wziął udział Kaczyński. "Wedle podanej w partii informacji, rozchorował się" – podawała Gazeta.pl.

Z tego powodu prowadzenie klubu przejął szef MON Mariusz Błaszczak i była premier Beata Szydło.

Problemy ze zdrowiem Kaczyńskiego

Jeszcze na początku roku w PiS mieli więcej powodów do zmartwień w kwestii zdrowia prezesa. "Kaczyński jest obolały i osłabiony, nie jest w stanie uczestniczyć w pełni w pracach sztabu wyborczego PiS, nie wspominając o wysiłku kampanijnym" – informowali Andrzej Stankiewicz i Dominika Długosz.

Jak pisaliśmy w naTemat, w grudniu 2022 roku Kaczyński trafił do szpitala na planowaną operację kolana. Po zabiegu bardzo długo dochodził do siebie i poruszał się o kulach. Źródła z kręgów partii rządzącej mówiły, że okres rekonwalescencji zniósł gorzej, niż przy operacji pierwszej nogi.

Kaczyński na emeryturę?

"Czy Jarosław Kaczyński powinien iść na polityczną emeryturę?" To była treść pytania, które w powyborczy czwartek padło w studio Radia Zet. – Tak – odpowiedział po prostu Marcin Mastalerek, kiedyś rzecznik PiS, a teraz doradca prezydenta Dudy.

Co na ten temat myślą politycy PiS? Czy też chcą, by Kaczyński ustąpił z funkcji prezesa Prawa i Sprawiedliwości? A może wolą, by mimo spodziewanej utraty władzy nadal kierował partią? Zapytaliśmy wtedy samych zainteresowanych.