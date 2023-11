Znamy najseksowniejszego mężczyznę świata! To aktor z popularnego serialu

Magazyn "People" rokrocznie wyłania najseksowniejszego mężczyznę świata. W tym roku tytuł ten przypadł Patrickowi Dempseyowi – aktorowi, który zasłynął dzięki serialowi "Chirurdzy". Dempsey w tym roku wystąpił w filmie legendarnego reżysera u boku Adama Drivera.

Patrick Dempsey najseksowniejszym mężczyzną 2023 roku według magazynu "People". Fot. Maria Laura Antonelli/AGF/SIPA/SIPA/East News

Patrick Dempsey najseksowniejszym mężczyzną roku wg "People"

"Cieszę się, że dzieje się to w tym momencie mojego życia" – skomentował 57-letni aktor na łamach numeru magazynu "People", w którym ogłoszono go najseksowniejszym żyjącym mężczyzną. "Miło jest zyskać uznanie i z pewnością trochę łechta to moje ego, ale przede wszystkim daje mi platformę, na której mogę wykorzystać je do czegoś pozytywnego" – dodał.

Patrick Dempsey to aktor, który rozpoznawalność zyskał dzięki roli Dr Dereka Shepherda w serialu "Chirurdzy". Gwiazdor realizuje się jednak nie tylko w pracy. Jakiś czas temu założył Dempsey Center na cześć swojej zmarłej mamy, które zajmuje się wspieraniem pacjentów chorych na raka i ich bliskich.

Aktor spełnia się również jako mąż Jillian, wizażystki oraz założycielki własnej linii kosmetyków Clean Beauty, a także ojciec 21-letniej Taluli i 16-letnich bliźniaków Sullivana i Darby’ego.

Dempsey powiedział "People", co pomyślał, gdy usłyszał, że został najseksowniejszym mężczyzną świata. "Byłem całkowicie zszokowany, a potem zacząłem się śmiać, bo to żart, prawda? Zawsze byłam druhną!" – śmiał się.

Stwierdził także, że jego dzieci na pewno "będą się z niego naśmiewały i wymyślały każdy powód, dla którego nie powinien nim [najseksowniejszym żyjącym mężczyzną - przyp. red.] zostać".

Pod koniec grudnia na ekrany kin trafi najnowszy film Michaela Manna "Ferrari", w którym Dempsey wciela się we włoskiego kierowcę Piero Taruffiego. "Śledziłem ten film od lat, więc zadzwoniłem do Michaela i powiedziałem: 'Chcę omówić udział w tym filmie'" – wspomina Dempsey. "To mnie nauczyło, że jeśli naprawdę czegoś chcesz, musisz o to zawalczyć" – dodał.

Chris Evans został najseksowniejszym mężczyzną w 2022 roku

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku tytuł najseksowniejszego mężczyzny roku zgarnął Chris Evans, czyli aktor, który wcielał się w uniwersum Marvela w Kapitana Amerykę.

"Moja mama będzie bardzo szczęśliwa. Jest dumna ze wszystkiego, co robię, ale to jest coś, czym może się naprawdę pochwalić" – powiedział najseksowniejszy mężczyzna 2022 roku. "Trudno o to wszystkim mówić w wywiadzie. To dziwna forma skromnego przechwalania się" – dodał ze śmiechem. Magazyn "People" porozmawiał też z jego mamą Lisą. "Wcale nie jestem zaskoczona" – przyznała z dumą.

Rok wcześniej tym samym tytułem cieszył się inny aktor znany z produkcji Marvela, czyli Paul Rudd, który grał Ant-Mana.