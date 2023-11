J eden z najpopularniejszych bokserów na świecie, Mike Tyson przyleciał do Polski. Ku zdziwieniu wszystkich nie zawitał do stolicy, by promować jakieś wydarzenie. Odwiedził hodowlę gołębi pod Łomżą, a dokładniej w Piątnicy na Podlasiu. Zdjęcia bardzo szybko obiegły media społecznościowe.





Mike Tyson odwiedził rolnika pod Łomżą. Aż trudno uwierzyć, po co do niego przyjechał

Kamil Frątczak

Jeden z najpopularniejszych bokserów na świecie, Mike Tyson przyleciał do Polski. Ku zdziwieniu wszystkich nie zawitał do stolicy, by promować jakieś wydarzenie. Odwiedził hodowlę gołębi pod Łomżą, a dokładniej w Piątnicy na Podlasiu. Zdjęcia bardzo szybko obiegły media społecznościowe.