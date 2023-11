Wojciech Gola był podejrzany o ojcostwo. Zrobił test DNA i wszystko stało się jasne

Niedawno okazało się, że Wojciech Gola był jednym z trzech kandydatów na ojca nienarodzonego jeszcze dziecka jednej ze znanych TikTokerek. Włodarz największej federacji freak fightowej Fame MMA zdecydował się wykonać test DNA, o czym influencerka informowała w social mediach. Teraz poznaliśmy wyniki.

Wojciech Gola zrobił test DNA. Wyszło na jaw, czy został ojcem Fot. Pawel Wodzynski/East News

Wojciech Gola zdobył sporą rozpoznawalność dzięki emitowanemu na antenie MTV reality show "Warsaw Shore: Ekipa z Warszawy", imprezując u boku Stiflera czy Trybsona. Jest współzałożycielem i współwłaścicielem największej federacji freak fightowej Fame MMA.

Mężczyzna od lat cieszy się statusem celebryty i influencera, chętnie korzystając z uroków życia w show-biznesie. Tym razem w centrum zainteresowań znalazł się za sprawą ciężarnej influencerki.

Wojciech Gola zrobił test DNA. Wyszło na jaw, czy został ojcem

TikTokerka Izzi nieciesząca się raczej dobrą sławą wśród opinii publicznej, niedawno opublikowała w sieci filmy, w których poinformowała, że spodziewa się dziecka. Jednym z trzech "podejrzanych" był Wojciech Gola. Choć sam nie zdecydował się komentować publicznie sprawy, postanowił zrobić test na ojcostwo.

Influencerka nieustanie na bieżąco relacjonowała przebieg wydarzeń w mediach społecznościowych. W jednym z ostatnich filmików na platformie TikTok zdradziła, że celebryta dzwonił do niej kilka dni temu, by poinformować ją o wyniku testu.

"Cześć. Jakoś tak dwa dni temu, z samego rana o 13. dzwonił do mnie Wojtek i powiedział, że wyniki już są. I ojcem dziecka jest..." – mówi na nagraniu Izzi, zapraszając przed kamerę ojca swojego dziecka.

Jak się okazało, wynik testu był negatywny, gdyż internauci na wideo nie zobaczyli Wojciecha Goli. Dzięki testowi DNA młoda kobieta dowiedziała się, kto jest ojcem dziecka. Na dodatek, chwilę później mężczyzna postanowił jej się oświadczyć. "Mimo wszystko mam nadzieję, że Wojtek zawiezie nas warzywozem do ślubu" – podpisała nagranie.

W komentarzach wylała się fala negatywnych komentarzy. Internautom nie spodobało się nagranie z cyklu "daddy shower", czyli kto jest ojcem dziecka.

"To Ty nie wiedziałaś, kto jest ojcem?"; "Jakbym nie wiedziała, kto jest ojcem mojego dziecka, to bym się pod ziemię zapadła"; "Pokrótce, ten człowiek jest ojcem dziecka, dałam nie tylko jemu, ale on będzie płacił"; "Ale, że co casting wygrał czy jak"; "To mam rozumieć zaszła w ciąże i nie była pewna z kim?"; "Nawet nie wiem, jak to można skomentować"; "Czy to jest koło fortuny na to, kto jest tatą?" – czytamy w komentarzach pod nagraniem.

Część internautów nie mogła powstrzymać się przed wbiciem szpilki pod adresem mężczyzny, który ich zdaniem nie był z tego faktu zachwycony. Za to najszczersze gratulacje składali włodarzowi Fame MMA.

"Tatuś widać ma szczęście wypisane na twarzy"; "Boże mina tego Chłopa bezcenna"; "Wojtek jesteś szczęściarzem"; "Wojtek to dał 30k, żeby tak wyszło"; "Wojtek się bardziej cieszy niż ten kolo"; "Cóż za euforia, ale wcale mnie nie dziwi reakcja"; "Jak on ją zmierzył wzrokiem. Kipi z zachwytu, jak nic" – pisali użytkownicy w dalszej części sekcji komentarzy.