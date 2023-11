Nagły ruch prokuratury ws. Karpińskiego. Do sądu trafi ważny wniosek

Prokuratura ma złożyć w najbliższych dniach wniosek o kolejne przedłużenie tymczasowego aresztowania Włodzimierza Karpińskiego. To decyzja niezależna od doniesień o zamiarze objęcia mandatu europosła przez byłego ministra skarbu w rządach PO-PSL.

Będzie wniosek do sądu ws. Włodzimierza Karpińskiego. Fot. Mateusz Grochocki/East News

O wniosku, który ma trafić do sądu, dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Włodzimierz Karpiński, były minister skarbu w rządzie Donalda Tuska i były sekretarz Warszawy, ma objąć mandat europosła po Krzysztofie Hetmanie, który w wyborach parlamentarnych zdobył mandat do Sejmu.

Karpiński trafił w lutym tego roku do aresztu. Sąd Apelacyjny w Katowicach prawomocnie zdecydował, że pozostanie w areszcie co najmniej do 24 listopada. Według PAP do najbliższego piątku (10 listopada) śledczy mają złożyć wniosek o kolejne przedłużenie tymczasowego aresztowania.

W sprawie Karpińskiego zabrał głos jego obrońca. Jak podkreślał w rozmowie z RMF FM, "to nie jest ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości". Mecenas Michał Królikowski stwierdził, że przyszły europoseł po wyjściu z aresztu w związku z objęciem immunitetem, nie będzie unikał śledczych. Jedyną zmianą ma być to, że polityk będzie odpowiadał z wolnej stopy.

Karpiński zaczął działać. Wysłał już marszałek Sejmu list z oświadczeniem o objęciu mandatu. Ponieważ polityk znajduje się w areszcie, jego adresem korespondencyjnym ma być adres kancelarii, która go broni. Do pisma dotarło RMF FM. Jak na razie, bardzo możliwe, że Karpiński prosto z aresztu trafi do Brukseli.

Kim jest Włodzimierz Karpiński?

Włodzimierz Karpiński był ministrem skarbu w rządzie PO-PSL, a w latach 2019-2021 prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie. CBA zatrzymało go w poniedziałek 27 lutego 2023 roku.

Wówczas Sąd Rejonowy Katowice-Wschód przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla Karpińskiego. – Sąd w pełni zaakceptował wniosek prokuratora o tymczasowe aresztowanie, podzielił wszystkie nasze argumenty i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 90 dni – powiedział wtedy naczelnik śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach prok. Tomasz Tadla.

Śledczy zarzucają Karpińskiemu przyjęcie korzyści majątkowej w związku ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych i przyjęcie łapówki w kwocie prawie 5 mln zł. Były minister nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.