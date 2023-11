Jest nowy sondaż. Polacy wypowiedzieli się ws. misji Dudy dla Morawieckiego

W poniedziałek Andrzej Duda zdecydował, że pierwszy szansę utworzenia nowego rządu otrzyma Mateusz Morawiecki. Co o tym sądzą Polacy? Jest najnowszy sondaż w tej sprawie.

Sondaż: Polacy ocenili decyzję Dudy ws. nowego premiera. Fot. Beata Zawadzka/East News

Badanie zlecił "Super Express", a wykonał go Pollster. I tak ponad połowa respondentów, bo 52 proc., uważa, że prezydent nie postąpił słusznie. 38 proc. badanych uznała decyzję Andrzeja Dudy za pozytywną, a 10 proc. nie ma zdania na ten temat. Przypomnijmy: w poniedziałek wieczorem Andrzej Duda wygłosił orędzie, w którym poinformował, kto otrzyma misję utworzenia nowego rządu.

Duda najpierw misję tworzenia rządu powierzył Morawieckiemu

Najpierw prezydent przekazał, że zdecydował o "powierzeniu ważnej i prestiżowej funkcji marszałka seniora panu posłowi Markowi Sawickiego z PSL".

– Pan Marek Sawicki ma najdłuższy staż poselski. Reprezentuje swoich wyborców w Sejmie nieprzerwanie od 30 lat. Jako poseł, ale także minister rolnictwa dał się poznać jako człowiek dialogu i współpracy – podkreślił Duda w swoim wystąpieniu.

Następnie dowiedzieliśmy się, komu dokładnie powierzy najpierw misję tworzenia rządu. – Po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu – przekazał.

Problem polega na tym, że PiS nie ma potrzebnej większości, a jedynie 194 mandaty. Do większości potrzeba 231 mandatów. Opozycja za to cały czas deklaruje, że jest gotowa przejąć rządy i ma większość – 248 mandatów.

Marszałek-senior Sejmu uważa, że kadencję Morawieckiego będzie łatwo skrócić

Co ważne, Marek Sawicki uważa, że czas tworzenia rządu Mateusza Morawieckiego można skrócić. – Być może, ale ten czas możemy skrócić. Tak przynajmniej mówią konstytucjonaliści – stwierdził ludowiec w rozmowie z "DGP", pytany czy rządy Mateusza Morawickiego potrwają np. miesiąc. Na pytanie w jaki sposób, tłumaczył, że "jeśli pan Morawiecki złoży już dymisję obecnego rządu (...) i dostanie powołanie od pana prezydenta, to zgodnie z tym, co mówią mi konstytucjonaliści, nowy marszałek w ciągu 7 dni może zwołać posiedzenie Sejmu z jednym punktem obrad – konstruktywnym wotum nieufności dla rządu Mateusza Morawieckiego".

Na uwagę, czy jeszcze przed exposé, wyjaśnił, że "oczywiście, że tak". – Wówczas nowy premier może już przedstawić pełen skład rządu i wygłosić exposé – zauważył.

Dodajmy też, że decyzja Dudy spowodowała, że w stolicy odbędzie się dziś protest. Manifestację zaplanowano na środę na godz. 18 przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Akcję w mediach społecznościowych zapoczątkowało środowisko związane z młodzieżową Fundacją GrowSpace.