Znamy program i trasę warszawskiego Marszu Niepodległości. Przygotujcie się na utrudnienia

11 listopada ulicami Warszawy już po raz czternasty przejdzie Marsz Niepodległości. Znamy szczegóły dotyczące tego wydarzenia. Oto jak wyglądać będzie trasa marszu oraz o której zacznie się pochód.

Marsz niepodległości 2023. Trasa i godzina Fot. Adam Burakowski/REPORTER

Marsz niepodległości – trasa i godzina

Stowarzyszenie Marsz Niepodległości opublikowało pełen harmonogram marszu. Jak poinformowali organizatorzy, Marsz Niepodległości w Warszawie rozpocznie się 11 listopada o godzinie 14:00. Wtedy odśpiewany zostanie hymn narodowy. O 14:05 rozpoczną się natomiast okolicznościowe przemówienia, a sam wymarsz nastąpi o godzinie 14:30.

Wcześniej jednak od godziny 10:00 uczestnicy marszu niepodległości będą mogli udać się do strefy przedmarszowej, która znajdować się będzie w pasażu Wisławy Szymborskiej.

O godzinie 11:00 odbędzie się za to Msza Święta w intencji ojczyzny w Kościele p.w. Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim. O 13:20 miejsce będzie miała modlitwa różańcowa na rondzie Dmowskiego. Właściwie rozpoczęcie marszu to jednak godzina 14:00.

Jak będzie wyglądała trasa Marszu Niepodległości?

Nie będzie tutaj żadnych zmian, uczestnicy jak w poprzednim roku zbiorą się na rondzie im. Romana Dmowskiego. Przemarsz przejdzie następnie przez Aleje Jerozolimskie, most Poniatowskiego, ulicę Wał Miedzeszyński, skąd zejdzie pętlą z mostu do ulicy Wybrzeże Szczecińskie. Następnie uczestnicy marszu 11 listopada będą kierować się ul. Siwca w stronę błoni Stadionu Narodowego. 16:30 będzie godziną, w której odbędą się kolejne przemówienia. Następnie od 17:00 do 20:00 trwać będą kolejne uroczystości i atrakcje. O 17:00 będzie to koncert Starosielskiego Bractwa Śpiewaczego, który odśpiewa Rotę.

O 17:30 odbędą się przemówienia okolicznościowe, a o 18:00 Oprawa Młodzieży Wszechpolskiej. Następnie odbędą się koncerty raperów, a wśród nich BASTI, KARAT i IRYDION. O 20:00 wydarzenia wokół marszu niepodległości oficjalnie się zakończą.

Przypomnijmy, że rok temu z trasy marszu zgodnie z zaleceniami policji usunięto metalowe wkłady betonowych koszy na śmieci, rowery miejskie oraz hulajnogi elektryczne.

Ubiegłoroczny marsz przeszedł w akcie solidaryzowania się z Ukrainą. Robert Bąkiewicz wyjaśnił znaczenie marszu w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. Podkreślił, że jednym z celów marszu, który przejdzie ulicami Warszawy 11 listopada, będzie zwrócenie uwagi na zagrożenie ze strony rosyjskiego imperializmu i "sojuszu Berlina z Moskwą".