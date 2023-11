Ksiądz odwołany z parafii "w nagłym trybie". Nieoficjalnie: Chodzi o nieletnich

W nagłym trybie odwołany został z parafii w Gostyniu (woj. wielkopolskie) tamtejszy wikary. Kuria w Kaliszu podjęła ten krok po otrzymaniu informacji o "niewłaściwym zachowaniu" ks. Tomasza J. Ustalenia dziennikarzy wskazują na to, że może chodzić o przestępstwo na szkodę małoletnich.

Ksiądz z Gostynia został nagle zawieszony przez kurię Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Gostyń. Wikary zawieszony przez kurię

Jako pierwszy o sprawie poinformował w minionym tygodniu portal gostyn24.pl, do którego dotarły informacje o zgłoszeniu, które w ostatnim czasie miała otrzymać gostyńska policja. Na komisariat miały zgłosić się dwie matki twierdzące, że ich dzieci mogły paść ofiarą przestępstwa.

Doniesienia o tym zgłoszeniu potwierdza podkom. Monika Curyk z gostyńskiej policji. – Sprawa została zgłoszona do nas w ubiegłym tygodniu. Dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę małoletnich – powiedziała w rozmowie z Onetem.

Przedstawicielka policji nie potwierdziła, że w sprawie osobą podejrzaną jest lokalny wikary, jednak na to wskazują informacje dziennikarzy. Kaliska kuria potwierdziła, że ostatnio odwołany z parafii w nagłym trybie został ks. Tomasz J., wikary z parafii w Gostyniu.

Jak potwierdził w korespondencji z Onetem ks. Przemysław Kaczkowski, rzecznik prasowy kurii w Kaliszu, 27 października otrzymała ona informacje o "niewłaściwym zachowaniu księdza".

"W wyniku zgłoszenia biskup Damian Bryl podjął decyzję o wszczęciu procedury mającej na celu wyjaśnienie sprawy. Biskup zawiesił księdza w pełnieniu obowiązków duszpasterskich i skierował do zamieszkania w domu księży emerytów" – podkreślił rzecznik kurii.

Pokrzywdzeni najpierw mieli udać się z informacją do organu kościelnego. "Gdy zawiadomienie trafiło do kurii, delegat spotkał się z zainteresowanymi i wspólnie ustalono, że to oni zgłoszą sprawę na policję" – dodał ks. Kaczkowski.

Kuria zapewnia, że pokrzywdzonym zapewniono wsparcie psychologiczne i duszpasterskie. Przyczyn zawieszenia księdza nie podano publicznie z uwagi na toczące się śledztwo.