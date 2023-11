Od lat są liderem na rynku nowych nieruchomości. Na czym polega ich sukces?

Satysfakcjonujące wynagrodzenie, wsparcie zespołu i… skrócone piątki. To nie lista marzeń, a rzeczywistość w firmie, która od 14 lat pomaga milionom Polaków znaleźć swoje wymarzone mieszkanie. Pracują w niej ambitni i zaangażowani ludzie, dla których praca to nie tylko źródło dochodu, ale przede wszystkim przyjemność oraz szansa na wdrażanie ciekawych projektów.

Fot. materiały prasowe / Property Group

Lider w branży nieruchomości

Nieraz bywa tak, że bardziej kojarzymy nazwy produktów niż firmy, które za nimi stoją. Tak jest właśnie w przypadku organizacji Property Group Sp. z o.o. To wydawca największego w Polsce portalu z ofertami nowych nieruchomości - RynekPierwotny.pl. Serwis co miesiąc odwiedza niemal pół miliona osób poszukujących wymarzonego, nowego M. Dla tych z kolei, którzy szukają własnego gniazdka na rynku wtórnym lub chcą je wynająć, firma prowadzi portal GetHome.pl.

Pod koniec 2021 roku właściciele Property Group wprowadzili również innowacyjne rozwiązanie dla profesjonalistów z branży mieszkaniowej - platformę analityczną BIG DATA RynekPierwotny.pl. To pierwsze w Polsce narzędzie do samodzielnej analizy danych z rynku nieruchomości, którego innowacyjność została wyróżniona miejscem w finale prestiżowego konkursu Digital Excellence Awards 2022.

Za sukcesem tych wszystkich produktów stoi zespół najlepszych specjalistów i ekspertów. To oni swoją ciężką pracą i determinacją budują jakość i profesjonalizm firmy. Jak udało się dobrać tak zgrany zespół?

Pasja i doświadczenie

W biurze zlokalizowanym na stołecznym Mokotowie, kilka kroków od metra Wierzbno, pracują przede wszystkim pasjonaci. Są wśród nich m.in. miłośnicy danych i nowych technologii, marketingowi wyjadacze czy programiści, dla których żaden kod nie ma tajemnic. Co ciekawe, wszyscy doskonale się znają, mimo tego, że w organizacji pracuje ponad setka osób! To wszystko dzięki atmosferze, o którą firma stara się bardzo mocno dbać.

Każdy może bowiem, w zależności od indywidualnych potrzeb, liczyć na wsparcie i mentoring ze strony doświadczonych pracowników. A jest ich wielu, bo prawie 40% kadry to osoby pracujące powyżej 4 lat i mające bogate doświadczenie, zaczerpnięte zarówno z pracy w start-upach jak i międzynarodowych korporacjach.

Co ważne, żaden pracownik nie stał się częścią tego zespołu przez przypadek. Property Group zatrudnia z jednej strony doświadczonych specjalistów, ale stawia również na ludzi “zakochanych w swoich fachu”, z mniejszym stażem.

Najlepsza inwestycja… to inwestycja w ludzi

Jednym z najważniejszych priorytetów Property Group jest rozwój kompetencji swoich pracowników, dlatego wprowadzono dedykowane programy szkoleniowe, które mają zachęcać załogę do stałego podnoszenia własnych kwalifikacji. Firma finansuje szkolenia, studia podyplomowe czy kursy specjalistyczne. Pracownicy mogą kształcić się zarówno w Polsce, jak i korzystać z zagranicznych wyjazdów szkoleniowych np. do Wielkiej Brytanii, Francji czy Holandii. Jednym słowem w tej firmie na wiedzy i rozwijaniu talentów się nie oszczędza.

Elastyczne godziny pracy i dłuższe weekendy

Mimo dostępności pracy zdalnej, w większości pracuje się tu stacjonarnie. Biuro jest przestrzenią do integracji między działami i samymi pracownikami (w szczególności w kuchni ;)). Praca stacjonarna pomaga w utrzymywaniu skutecznej komunikacji między zespołami, która jest kluczowa z punktu widzenia dobrze prosperującej organizacji. Ale to nie wszystko. Chodzi o atmosferę, którą trudno zbudować na odległość, przez internetowe łącza i komunikatory. Z resztą jak mówią sami pracownicy “kawa pita w domu nie jest tak smaczna, jak ta z firmowego ekspresu”.

Oprócz standardowych benefitów takich jak: karta sportowa, ubezpieczenie na życie czy prywatna opieka medyczna Property Group stawia mocno na elastyczność. To co wyróżnia firmę, to bez wątpienia godziny pracy, dłuższe weekendy i indywidualne podejście do każdego pracownika. Biuro otwiera się już o 7:30, jednak Ci, którzy wolą pospać dłużej mają od tego momentu jeszcze dwie godziny, aby pojawić się przy swoim stanowisku pracy. Wprowadzono również “skrócone piątki”, w które pracuje się tylko 6h, co oznacza, że dla tych którzy przychodzą wcześniej, weekend zaczyna się już o 13:30.

Firma docenia pracowników na wiele sposobów. Nie brakuje bonusów za wyniki, staż pracy, trzynastek czy premii świątecznych.

Praca zespołowa

W Property Group wszyscy grają do jednej bramki, dlatego firma coraz częściej jest doceniana za swoje innowacyjne produkty i skuteczność w działaniu. Niejednokrotnie została już nagrodzona w ogólnopolskich zestawieniach i konkursach. Diamenty Forbesa, Laur Klienta, Gazele Biznesu, Dobry Pracodawca 2023 czy wyróżnienie w finale konkursu Digital Excellence Awards są doskonałym potwierdzeniem, że mając wspólny cel, można wiele osiągnąć.

Wydawca portali RynekPierwotny.pl i GetHome.pl każdego dnia solidnie pracuje na to, by współtworzyć ranking najlepszych pracodawców w Polsce. Jeżeli chcesz dołączyć do tego zespołu, to jest ku temu szansa. Sprawdź najnowsze oferty pracy w Property Group. Może to właśnie Ciebie obecnie szukają?