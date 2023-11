Paulina Krupińska wystąpiła w teledysku do nowego utworu zespołu Zakopower. Prezenterka zatańczyła ze swoim mężem, Sebastianem Karpielem-Bułecką. Fani są zachwyceni romantycznymi scenami z udziałem zakochanych.

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka w teledysku do piosenki "Szczęście". Fot. YouTube/ KayaxTV

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są jedną z najbardziej lubianych par w polskim show-biznesie. Sakramentalne tak powiedzieli sobie w 2018 roku. Dziś wychowują razem dwójkę dzieci.

Muzyk i była modelka, a obecnie prezenterka starają się chronić swoją prywatność. Rzadko można ich zobaczyć razem na branżowych imprezach. Choć nie zdarza się, aby współpracowali razem przy jakiś projektach, tym razem zrobili wyjątek.

Już jakiś czas temu prowadząca "Dzień dobry TVN" opublikowała na Instagramie krótkie wideo, na którym widać, jak siedzi z mężem przy stole i czule parząc sobie w oczy, oboje śpiewają fragment piosenki.

"Słuchajcie, jutro nagrywamy z tym 'nieznajomym' teledysk do piosenki 'Szczęście'" – ogłosiła w opisie.

Teledysk do piosenki "Szczęście". Paulina Krupińska wystąpiła z mężem

Na początku listopada wróciła do tematu. Dodała kilka wpisów o wspomnianym utworze. Wyznała, że na udział w klipie zgodziła się bez wahania. "Kochani, a teraz będzie mój debiut. Wystąpiłam w teledysku do mojej ulubionej piosenki 'Szczęście'. Jakiś gość mówi: 'chodź, potańczymy'. A że bardzo lubię tańczyć, mówię: 'wchodzę w to'" – napisała i załączyła link.

Teledysk do kawałka "Szczęście" można obejrzeć na YouTube. Wykonawcami są Sebastian Karpiel-Bułecka i Bela Komoszyńska z zespołu Sorry Boys. W materiale wideo pojawiają się pary, rodzice oraz dzieci. Zgodnie z zapowiedzią pod koniec wystąpiła Paulina Krupińska. Gwiazda TVN podchodzi do swojego ukochanego męża i zaczyna z nim tańczyć.

W sekcji komentarzy pod publikacją pojawiło się wiele miłych słów od fanów. "Cudowna piosenka jak i teledysk. Pięknie się patrzy na Paulinę i Sebastiana – łezka się kreci, że są nadal pary, które walczą o swój związek, a nie szukają co chwile nowego"; "Najpiękniejsza para w Polsce. Hej!"; "Mądry tekst i wspaniała muzyka wszystko tworzy doskonałą aurę. Teledysk też pięknie wszystko oddaje. Wielkie szczęście, że powstał taki projekt" – czytamy.