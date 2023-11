Agnieszka Woźniak-Starak już nie ukrywa, że poprowadzi nową edycję "Mam Talent". Jeden z internautów wytknął dziennikarce, że ta po śmierci męża Piotra Woźniaka-Staraka ponoć deklarowała, iż nie będzie już występowała w rozrywce. Gwiazda TVN mistrzowsko zareagowała na przytyk.

Agnieszka Woźniak-Starak odpowiedziała na przytyk fanki. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Agnieszka Woźniak-Starak jest dziś bez wątpienia jedną z najbardziej rozchwytywanych prezenterek i gwiazd TVN. Przez wiele lat współpracy z tą stacją dziennikarka miała okazję sprawdzić się w roli gospodyni takich formatów jak: "Big Brother", "Ameryka Express" czy "Dzień dobry TVN".

Ostatnio skupiła się bardziej na swojej działalności w internecie, bowiem razem z Gabi Drzewiecką prowadzi kanał youtubowy. Czy to oznacza, że dziennikarka wycofała się z telewizji? Nic bardziej mylnego.

Na początku listopada ogłoszono, że Agnieszka Woźniak-Starak będzie nową prowadzącą "Mam talent". Wystąpi na antenie razem z Jankiem Pirowskim.

Woźniak-Starak dostała niewybredny komentarz. Tak odpowiedziała

Po ujawnieniu tej sensacyjnej informacji sama zainteresowana zabrała głos. Na instagramowym koncie dodała nowy wpis.

"Parę miesięcy temu pisałam, że lubię zmiany i proszę bardzo! Już wiosną zamiast dzień dobry, będę mówić dobry wieczór i to u boku nowego partnera, jak szaleć to szaleć. Razem z Janem Pirowskim dołączamy do ekipy Mam talent i wspólnie z fantastycznymi jurorami Agnieszką, Julką i Marcinem będziemy szukać innych fantastycznych ludzi obdarzonych najróżniejszymi talentami. Czekam na te spotkania i bardzo się cieszę, że nie muszę tego trzymać dłużej w tajemnicy, bo tego talentu nie mam" – napisała.

Pod publikacją Woźniak-Starak od razu zaroiło się od komentarzy. Fani chętnie gratulowali dziennikarce nowej pracy. Jak to zwykle bywa, znalazły się też mniej pochlebne słowa.

Jeden z użytkowników w dość bezpośredni sposób nawiązał do osobistej tragedii prezenterki. Przypomnijmy, że ponad cztery lata temu Agnieszka straciła ukochanego męża Piotra.

Internauta wytknął jej: "Po śmierci Piotra mówiła pani, że nigdy już nie poprowadzi pani programu rozrywkowego. Jak widać, zmieniła pani zdanie". Prezenterka odpowiedziała mu krótko, ale treściwie: "To prawda, zmieniłam".