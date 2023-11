Jaworowicz zaskoczyła widzów na koniec programu. Wygłosiła apel ze łzami w oczach

Joanna Stawczyk

W finałowej części ostatniego wydania "Sprawy dla reportera" Elżbieta Jaworowicz zaskoczyła publiczność swoim przemówieniem. W kontekście Święta Niepodległości apelowała do widzów, by byli świadomi "zagrożeń". Emocje wzięły górę nad prezenterką, co było widoczne po łzach w jej oczach i drżącym głosie.