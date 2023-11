Zamaskowana kobieta napadła na bank w Puławach. Groziła kasjerce nożem

W Puławach kobieta uzbrojona w nóż napadła na bank. Zamaskowana groziła kasjerce. Początkowo pracownica banku opierała się napastniczce, ale ta zagroziła jej drugi raz. Wreszcie kasjerka oddała jej pieniądze. Trwają poszukiwania złodziejki.

Puławy – kobieta napadła na bank. Szuka jej policja Fot. naTemat

Napad na bank w Puławach

– Zamaskowana kobieta groziła kasjerce nożem. Początkowo kobieta opierała się, ale napastniczka zagroziła drugi raz. Kasjerka wydała gotówkę z kasy – przekazała komisarz Ewa Rejn-Kozak z puławskiej policji cytowana przez portal Gazeta.pl. Wszystko wydarzyło się w poniedziałek 10 listopada około godziny 15:00. W banku była wtedy wyłącznie kasjerka, która na szczęście nie ucierpiała, chociaż jak podał "Dziennik Wschodni" napastniczka dwukrotnie groziła jej nożem.

Jak przekazała policjantka, gdy tylko kobieta uzyskała pieniądze, spakowała je do foliowej reklamówki na zakupy i uciekła. Aktualnie policja poszukuje napastniczki. Co więcej, komisarz Rejn-Kozak poinformowała, że na miejscu prowadzone są oględziny. Analizowane są nagrania monitoringu, a poszukiwania trwają na terenie całego miasta. Do tej pory nie ustalono, jaką ilość pieniędzy zabrała kobieta.

Więcej informacji wkrótce.