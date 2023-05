W biały dzień napadł na bank i uciekł. Trwa policyjna obława

Zamaskowany mężczyzna napadł na bank w Nowogrodzie Bobrzańskim. Napastnik sterroryzował kasjerkę i uciekł z nieokreśloną sumą gotówki. Funkcjonariusze policji prowadzą obławę.

Zamaskowany mężczyzna napadł na bank w Nowogrodzie Bobrzańskim. Fot. NewsLubuski/East News

We wtorek w Nowogrodzie Bobrzańskim w województwie lubuskim nieznany sprawca napadł na Bank Spółdzielczy. Żaden z pracowników placówki nie ucierpiał.

Nowogród Bobrzański. Napadł na bank i uciekł

Do napadu doszło w biały dzień. Mężczyzna w kasku motocyklowym wszedł do banku przy ulicy Słowackiego, po czym od razu udał się do okienka kasowego i zażądał wydania pieniędzy. W ręku miał trzymać przedmiot przypominający broń. Wystraszona kasjerka oddała napastnikowi pieniądze, a ten uciekł.

Na miejsce napadu została wezwana zielonogórska policja. Rozpoczęły się oględziny i zbieranie śladów. Funkcjonariusze przesłuchują świadków zdarzenia i analizują zapis z monitoringu.

Napad na bank w Lubuskiem. Trwa policyjna obława

Policjanci rozpoczęli obławę, w którą zaangażowanych jest kilka patroli. Funkcjonariusze natychmiast uruchomili posterunki blokadowe.

Jak zapewnił w rozmowie z Radiem Zachód rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie Wielkopolskim podinspektor Marcin Maludy, funkcjonariusze pracują nad ustaleniem sprawcy.

– Chcemy jak najszybciej dotrzeć do zapisu z monitoringu, do informacji podawanych przez pracowników tego banku, aby jak najszybciej uzyskać szczegółową wiedzę dotyczącą tego, jak wyglądał napastnik – oświadczył rzecznik.

Na ten moment mundurowi nie podają więcej szczegółów. Nie wiadomo też, jaka kwota została ukradziona przez złodzieja.