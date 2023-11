Nie żyje Davide Renne. Projektant odszedł w piątkowy poranek (10 listopada) w Mediolanie. Kilka dni temu został dyrektorem kreatywnym domu mody Moschino. Miał zaledwie 46 lat. Pojawiły się pierwsze informacje o przyczynie śmierci.

Nie żyje Davide Renne. Fot. Instagram/@daviderenne

Odszedł Davide Renne – dyrektor kreatywny Moschino

Renne został czwartym w historii dyrektorem kreatywnym włoskiego domu mody Moschino. Na tym stanowisku zastąpił Jeremy’ego Scotta, związanego z marką przez wiele lat.

Informację o nagłej śmierci młodego projektanta potwierdził prezes spółki Massimo Ferretti: "Nie ma słów, aby opisać ból, którego doświadczamy w tym dramatycznym czasie. Davide dołączył do nas zaledwie kilka dni temu(...). Wciąż nie możemy uwierzyć w to, co się stało".

Serwis fashionweekdaily.com podaje, że przyczyną śmierci Renne był zawał serca.

Przypomnijmy, Davide pochodził z Toskanii. Skończył szkołę Polimoda we Florencji. Przez dwie dekady pracował w Gucci. Zdobywał doświadczenie u boku Alessandra Michelego oraz Fridy Giannini. Michele zobaczył u Renne wielki potencjał. Po latach Davide tak mówił o swoim szefie: "nauczył mnie marzyć o wielkich rzeczach i popchnął dalej".

Również Ferretti pokładał spore nadzieje w Renne. Ogłaszając, że zostanie on dyrektorem kreatywnym, tak mówił: – Jesteśmy przekonani, że odegra kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości Moschino, globalnego domu z włoskim sercem.

Ponadto Ferretti (cytowany przez New York Post) ujawnił, że Davide przed śmiercią "pracował nad ambitnym projektem" i nawet przez "krótki czas" spędzony w domu mody był "kochany i szanowany".

– Dziś spoczywa na nas obowiązek kontynuowania tego, co tylko przewidziała jego wyobraźnia i kreatywność – podsumował prezes.