Twitterowy odlot Suwerennej Polski. Nie do wiary, co opublikowano na oficjalnym koncie

Agnieszka Miastowska

10 listopada po godzinie 12:00 doszło do podpisania umowy koalicyjnej. Podpisy złożyli na niej Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń. Suwerenna Polska dodała zdjęcie z tego wydarzenia, ale nie jest to zwykła fotografia. Została przerobiona w ten sposób, by liderzy koalicji trzymali w rękach kartki z narysowanymi ośmioma gwiazdkami.