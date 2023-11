Przemówienie Kaczyńskiego przed 11 listopada. Mówił o "planie likwidacji naszej niepodległości"

Katarzyna Florencka

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości Jarosław Kaczyński wystąpił w Warszawie z przemówieniem. Prezes PiS bardzo wyraźnie szykuje się już do przejścia do opozycji: raczył zgromadzonych historiami o planie anihilacji państwa polskiego, 54 latach prawdziwej niepodległości, która lada chwila zostanie nam zabrana, jak również powrócił do opowieści o "zamachu" smoleńskim.