O Wersow, czyli Weronice Sowie i Frizie (Karolu Wiśniewskim) mówi się, że są "royal couple" polskiego Youtube. Ich zasięgi wzrosły jeszcze od momentu pojawienia się na świecie ich córki Mai, którą nazwano "royal baby". Nie dziwi więc fakt, że życie pary jest komentowane na każdym kroku, a każdy gest Weroniki wywołuje u jej fanów emocje. Tak było i tym razem – influencerka pokazała się zupełnie bez makijażu, a jej fani pokłócili się w komentarzach.

Wersow dodała relację bez makijażu. Fani już pokłócili się w komentarzach Fot. Instagram @Weronika Sowa

Wersow bez makijażu – fani się kłócą

Weronika Sowa dla wielu dziewczynek i młodych kobiet jest ikoną w kwestii wyglądu. Zazwyczaj pokazuje się swoim obserwatorom w nienagannym makijażu. Influencerka nie kryje się także z tym, że nosi doczepione włosy, poddała się zabiegowi powiększenia ust oraz operacji piersi.

Fani, którzy zazwyczaj widzą swoją idolkę w bardzo dopracowanym wyglądzie, byli zaskoczeni tym, że influencerka na relacji pokazała się zupełnie bez makijażu. Nie jest to co prawda pierwszy raz, gdy Wersow pozuje sauté, jednak za każdym razem budzi to kontrowersje. Gwiazda internetu zazwyczaj też tłumaczy się z tego, dlaczego zdecydowała się na brak make-upu i tak było i tym razem.

"Jest po 8:00, a ja jestem na planie mojego najnowszego teledysku. Zaczynamy od make-upu" – oznajmiła. Screena z wideo Wersow opublikował na swoim Instagramie serwis pomponik.pl. Niektórzy internauci rozpływali się w zachwytach nad urodą Weroniki.

Pojawiły się jednak również nieprzychylne komentarze dotyczące tego, że tak młoda osoba korzysta z zabiegów medycyny estetycznej i że ich efekt jest niezadowalający. "Usta napompowane", "ładnie wygląda, tylko te usta", "poza ustami jak zwykła dziewczyna". Jedna z komentujących stwierdziła, że urody Weronki nie da się ocenić, ponieważ ta "i tak jest porobiona". W odpowiedzi fanka Wersow odpowiedziała, że dziewczyna jest po prostu piękna.

Wersow i Friz ustalają szczegóły ślubu

Nie można jednak stwierdzić, że sama Wersow przejmuje się negatywnymi komentarzami na temat swojego wyglądu, bo bez makijażu pojawiła się także kilka dni wcześniej, tłumacząc jednak, że bez doczepionych rzęs czuje się nieswojo.

"Cześć. Nie mogę przyzwyczaić się do siebie bez rzęs, jestem totalnie bez makijażu. I powoli zmierzam załatwiać sprawy – podpisała krótki materiał w relacji. Dziś będę nagrywać odcinek. Byłam też po kawusię, więc bardzo miły dzień. Majusia obudziła mnie tylko dwa razy i to dosłownie na chwilkę, więc się wyspałam" – mówiła fanom na relacji na InstaStories. Wersow obecnie realizuje się w roli młodej mamy. Para nadal nie wzięła jednak ślubu, ale Weronika odniosła się do tego tematu w wywiadzie udzielonym Jastrząb Post. Podkreślała, że ślub jest kwestią czasu i skupiała się na tym, jak tego dnia chciałaby wyglądać.

– Planuję mieć dwie kreacje – jedną galową, bardzo elegancką, trochę minimalistyczną, ale jednak długą do ziemi. A później na tańce chciałabym mieć krótką, w bieli, aczkolwiek bardzo szaloną kreację, żeby to już nie było takie typowo weselne, że całe wesele jestem w jednej sukni, tylko chciałabym trochę więcej szaleć i mieć więcej ruchu, żeby faktycznie zatańczyć z moim dziadkiem, tatą, rodziną – wyznała.