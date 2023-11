Tak Dudowa ubrała się na Święto Niepodległości. Wymowna ocena stylistki

Kończy się Marsz Niepodległości, który przebiegł raczej spokojnie, choć nie obyło się bez incydentów, takich jak podeptanie flagi Unii Europejskiej czy spalenie tęczowej. Styliści natomiast komentują strój Agaty Dudy podczas Narodowego Święta Niepodległości.

Jak ubrała się Agata Duda podczas Narodowego Święta Niepodległości? Fot. Jacek Domiński / Reporter

Agata Kornhauser-Duda zaprezentowała się podczas Narodowego Święta Niepodległości w czerwonej, przykuwającej uwagę stylizacji. Nie mogło więc to pozostać niezauważone przez specjalistów od wizerunku. Agata Duda postawiła na mocny kolor stylizacji, co z pewnością nie było dziełem przypadku i nawiązywało do czerwieni naszej flagi narodowej. Pierwsza dama wybrała prosty płaszcz, do którego dobrała beżowe dodatki. Chodzi o kozaki na obcasie, torebkę czy rękawiczki. Rangi święta miał dopełnić biało-czerwony szal.

Strój Pierwszej damy oceniła w rozmowie z "Faktem" stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro. Podkreśliła, że choć Agata Duda mogła na narodowe święto wybrać inny kolor płaszcza, na przykład granatowy, to zdecydowała się właśnie na czerwień.

– Stylizacja pierwszej damy nie jest przypadkowa. Nigdy na takich uroczystościach nie jest to przypadek. Czerwień ostatnio bardzo się przebija w świecie polityki i bardzo mocno wchodzą w tę czerwień kobiety – oceniła stylistka. – Tutaj ewidentnie czerwień spełniła kilka ról. Po pierwsze podkreśla kobiecość, podkreśla też intencje, ale również osobę. Czerwień jest i godna i modna – dodała Ewa Rubasińska-Ianiro. Stylistka zwróciła uwagę na krój oraz wzór płaszcza. – Bardzo klasyczny, bardzo prosty krój płaszcza, z talią podkreśloną paskiem bardzo sprawdza się przy figurach bardziej chłopięcych z węższymi biodrami, takich, jaką ma Agata Duda, ale również przy takich typowo kobiecych kształtach – dodała Rubasińska-Ianiro.

– Płaszcz bez wzorów i ozdób jest na korzyść sylwetki, dlatego że podkreśla ją w taki bardzo minimalistyczny, a jednocześnie w elegancki sposób – dodała.

O Agacie Kornhauser-Dudzie było też głośno przy innej okazji związanej z Narodowym Świętem Niepodległości. Kamery podczas Marszu Niepodległości uchwyciły wymowny obrazek. Andrzej Duda wyraźnie chciał chwycić rękę małżonki. Agata Kornhauser-Duda jednak pozostała niewzruszona, a następnie zdecydowanie zabrała rękę, przy okazji coś mówiąc do małżonka.

Duda na obchodach Święta Niepodległości : Straciliśmy Polskę przez warcholstwo, zdradę i głupotę

W swoim przemówieniu głowa państwa na początku wiele uwagi poświęciła temu, jakie przestrogi współczesnym Polakom daje historia Europy i krwawych wojen. Andrzej Duda wymownie zauważył, że rozbiorów Rzeczpospolitej dokonały "państwa, którymi ona wcześniej rządziła i których stolice okupowała". – To wielka lekcja historii. Mam nadzieję, że jest pamiętana nie tylko przez nas, ale że będzie pamiętana przez wszystkie następne pokolenia Polaków – aż do końca istnienia świata! Wierze, że dzięki tej pamięci tak długo będzie istniała niepodległa, suwerenna, wolna Rzeczpospolita – kontynuował. W dalszej części przemówienia z okazji Narodowego Święta Niepodległości prezydent zacytował gorzkie słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, który stwierdził, iż "Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi, a niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym".