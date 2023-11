Nie żyje dziecko, sześć innych osób rannych. Co wydarzyło się pod Warszawą?

redakcja naTemat

D o tragicznego wypadku doszło na S8 pod Warszawą. Nie żyje dziecko, a aż sześć osób trafiło do szpitala. Na miejscu nie mógł lądować helikopter LPR, gdyż nie pozwoliły na to warunki pogodowe. Służby wyjaśniają, co tam się dokładnie stało.