Atak zimy w Tatrach. To początek drastycznych zmian w pogodzie

redakcja naTemat

To pierwszy taki atak zimy na południu Polski w tym sezonie. Zrobiło się biało m.in. w Zakopanem, a to dopiero początek prognoz z opadami śniegu. Sypać ma także w niedzielę, a do tego IMGW ostrzega przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi.