Wir polarny może zostać zaburzony, a skutki w Polsce będą katastrofalne. To może przyspieszyć zimę

Agnieszka Miastowska

Może wydawać nam się, że do zimy jeszcze daleko, ale wkrótce ta sytuacja może się zmienić i to dość drastycznie. Powodem tego jest wir polarny, który rozwinął się do olbrzymich rozmiarów na biegunie północnym. Ale jakie to ma znaczenie dla Polski? Jeśli jego formacja ulegnie zaburzeniu, czeka nas naprawdę sroga zima.