Tak się ubrały na 11 listopada kobiety polityków. Każda w innej stylizacji

Na obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie pojawiła się m.in. Marta Kaczyńska. Córka prezydenta Lecha Kaczyńskiego na uroczystości nie przyszła sama. Uwagę przykuły też symboliczne szczegóły w jej wyglądzie. Zupełnie inaczej wyglądały żony prezydenta Andrzeja Dudy i ministra Łukasza Schreibera.

Marta Kaczyńska raczej rzadko pojawia się ostatnio podczas oficjalnych publicznych wydarzeń. Tym razem było inaczej, bo wybrała się na uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości.

Córka prezydenta Lecha Kaczyńskiego na obchody zorganizowane w Warszawie nie przyszła sama. Towarzyszył jej mąż Piotr Zieliński i ich syn, co nie umknęło uwadze fotoreporterów.

Jak można zobaczyć na fotografiach z obchodów, mieli ze sobą flagi i kotyliony. Zieliński trzymał na rękach ich syna. Strój Kaczyńskiej był dość skromny. Wybrała czarną stylizację, w której niespecjalnie się wyróżniała.

Marianna Schreiber na Marszu Niepodległości

Zdecydowanie inaczej postanowiła ubrać się Marianna Schreiber, żona ministra w KPRM Łukasza Schreibera. Celebrytka i niedoszła polityczka, która na Instagramie zrzesza społeczność liczącą prawie 34 tysiące osób, wybrała się na Marsz Niepodległości w białym futrze, wianku i z wielką flagą w ręce.

Marianna Schreiber słynie z zamiłowania do manifestacji. Brała ona także udział w Marszu Równości, na który nawet wybrała się limuzyną, a ubrana była w tęczową marynarkę.

Żona polityka zasłynęła z tego, że zapowiedziała chęć założenia własnej partii, którą nazwała "Mam Dość", a jej postulaty sprzeczne były z tymi prezentowanymi przez partię, od której należy jej mąż. Ostatecznie wyjaśniła, że nie wystartuje w wyborach w 2023 roku, ponieważ przerosły ją kwestie formalne związane z zakładaniem ugrupowania.

Czerwona kreacja Agaty Dudy

Jak podawaliśmy w naTemat, także kreacja żony prezydenta Dudy na obchody 11 listopada nie przeszła niezauważona.

Agata Kornhauser-Duda zaprezentowała się podczas Narodowego Święta Niepodległości w czerwonej, przykuwającej uwagę stylizacji. Nie mogło więc to pozostać obojętne dla specjalistów od wizerunku.

Agata Duda postawiła na mocny kolor, co z pewnością nie było dziełem przypadku i nawiązywało do czerwieni naszej flagi narodowej. Pierwsza dama wybrała prosty płaszcz, do którego dobrała beżowe dodatki. Chodzi o kozaki na obcasie, torebkę czy rękawiczki. Rangi święta miał dopełnić biało-czerwony szal.