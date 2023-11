Tania linia lotnicza EasyJet postanowiła umilić swoim klientom czas oczekiwania na święta i wydała swój własny kalendarz adwentowy. Chociaż jego cena może niektórych zwalić z nóg, to w ostatecznym rozrachunku możemy dzięki niemu zaoszczędzić nawet 6500 zł. Jakie nagrody kryją się za okienkami kalendarza?

Advent(ure) Calendar od EasyJet został wydany po raz kolejny fot. pixabay.com / 12019

Mało jest rzeczy, które kojarzymy z okresem przedświątecznym tak bardzo, jak kalendarze adwentowe. Pełne ekscytacji codzienne otwieranie nowego okienka z czekoladką towarzyszyło przecież w dzieciństwie większości z nas i nadal miło je wspominamy.

Z biegiem czasu powstały również wersje o dużo bogatszej zawartości. I tak oto możemy kupić kalendarz, w którym codziennie znajdziemy inny kosmetyk, gadżet, czy też biżuterie. A jakby mało nam było kalendarzy adwentowych dla ludzi, do możemy również kupić je dla swoich zwierzaków.

A co z miłośnikami podróży? Coś specjalnie dla nich po raz kolejny przygotowała tania linia lotnicza, która wydała swój własny, lotniczy kalendarz adwentowy. Choć jego cena może niektórych zwalić z nóg, bo kosztuje aż 3500 zł, to jeśli przeliczymy, ile łącznie możemy zaoszczędzić, jeśli wykorzystamy każdą z nagród, to wyjdzie całkiem spora kwota wynosząca około 10 000 zł.

Kalendarz nie zawiera tradycyjnych 24 okienek, a jedynie ich połowę i to w formie szufladek, jednak mimo ich mniejszej liczby, możemy oszczędzić aż 6500 zł. Podczas ich otwierania możemy natknąć się na nagrody takie jak bilety lotnicze, kupony na wypożyczenie auta, dostęp do poczekalni, czy też przekąski z oferty EasyJet.

Przywróciliśmy nasz Advent(ure) Calendar, który zawiera niesamowitą gamę prezentów podróżniczych, od lotów do ponad 150 miejsc (do wyboru), po niezapomniane wakacje i korzyści ułatwiające podróżowanie w 2024 roku. To idealny kalendarz adwentowy dla poszukiwaczy przygód lub pomysł na prezent dla ukochanej osoby. Antonio Shabbir Mówił dyrektor ds. obsługi klienta w easyJet podczas prezentacji kalendarza.

Tegoroczna edycja obejmuje też szansę na zdobycie Złotego Biletu, który obejmuje pakiet wakacji EasyJet dla dwojga, w tym także zakwaterowanie w hotelach Iberostar. W puli są aż 4 takie bilety.

Połowa wpływów ze sprzedaży kalendarzy ma trafić na rzecz organizacji charytatywnej UNICEF, która jest partnerem linii lotniczej.

Wszystkim, którzy chcą zakupić kalendarz, EasyJet zaleca złożenie zamówienia maksymalnie do 20 listopada, tak aby na pewno dotarł do nich przed 1 grudnia.

