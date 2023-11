Jest nowy marszałek Sejmu! PiS nie miało żadnych szans w głosowaniu posłów

– Na stanowisko marszałka Sejmu zgłoszono dwie kandydatury: posła Szymona Hołowni i posłanki Elżbiety Witek – poinformował marszałek senior Marek Sawicki. Posłowie zdecydowali, że to lider Polski 2050 obejmie ten urząd.

Szymon Hołownia nowym marszałkiem Sejmu. Tak zagłosowali posłowie Fot. Sejm RP

Na Szymona Hołownię zagłosowało 265 posłanek i posłów. Za Elżbietą Witek opowiedziało się natomiast 193 parlamentarzystek i parlamentarzystów. W głosowaniu wzięło udział 459 osób. – Gratuluję, panie marszałku – powitał Szymona Hołownię Marek Sawicki.

Przypomnijmy, że w nowej kadencji Sejmu Prawo i Sprawiedliwość ma 194 mandaty w Sejmie. W sieci nie brakuje więc pytań, dlaczego więc Elżbieta Witek zdobyła 193 głosy. W głosowaniu nie brał udziału poseł Dariusz Matecki.

Polityk Suwerennej Polski (koalicjant PiS) poinformował w mediach społecznościowych, że miał atak kamicy nerkowej. "Kadencję rozpoczynam na SOR, karetką z hotelu sejmowego. Okazało się, że mam atak kamicy nerkowej – ból potworny" – napisał na platformie X.

Szymon Hołownia nowym marszałkiem Sejmu

– Ta sala to nie oktagon z gali MMA. To dom spotkań i rozmowy. Polacy tą ogromną frekwencją powiedzieli nam bardzo wyraźnie: "dość tego, co było". Z gabinetu marszałka z hukiem wyjedzie zamrażarka. Znikną szpecące Sejm policyjne barierki, bo już tych barier nastawiano między nami – powiedział Szymon Hołownia.

Zapowiedział też, że przywrócone zostaną briefingi oraz śniadania prasowe z marszałkiem Sejmu. – Sejm nie będzie azylem dla przestępców, nie będzie polem do korupcji, nie będzie nigdy więcej trybuną dla pogardy – wskazał.

I dodał: – Sejm RP nigdy więcej nie będzie punktem obsługi rządu, nie będzie czyjąkolwiek maszynką do głosowania. Chcę uspokoić państwa posłów, że nie trzeba już będzie udawać, że się ma wniosek formalny, bo będzie można normalnie zabrać głos. Zaproponuję prezydium, żebyśmy mogli na początku każdego posiedzenia mieć serię pytań od szefów klubów i kół poselskich do rządu, do ministrów – tak, żeby tę komunikację udrożnić i nie naruszać powagi tej izby.

Szymon Hołownia zwrócił się także do Andrzeja Dudy. – Panie prezydencie, po tym głosowaniu nikt nie może już mieć wątpliwości, że jest w tym Sejmie większość gotowa do wzięcia odpowiedzialności za kraj – powiedział.