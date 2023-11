Korwin-Piotrowska bez ogródek o nowym programie z Janoszek. Tak to nazwała

Już niebawem Player wypuści nowy program, w którym ma wziąć udział między innymi Natalia Janoszek. Głos w sprawie postanowiła zabrać Karolina Korwin-Piotrowska. Nie ukrywa, że nie będzie oczekiwała premierowego odcinka. Dziennikarka nie gryzła się w język i rzuciła pod adresem celebrytki parę epitetów.

Niedawno opinią publiczną wstrząsnęła informacja na temat nowego programu Playera, który ma być realizowany w Tajlandii. W formacie między innymi ma wziąć udziła Marta Linkiewicz, Aneta Glam, Ewel0na, a nawet Natalia Janoszek. Zaproszenie otrzymała również Caroline Derpienski, jednak celebrytka postanowiła zrezygnować z udziału.

Głos w sprawie postanowiła zabrać Karolina Korwin-Piotrowska. W rozmowie z portalem pudelek.pl bez ogródek zdradziła, co uważa o nowej ofercie programowej swojego byłego pracodawcy. Przypomnijmy, że Player podlega pod telewizję TVN, w której przed laty Korwin-Piotrowska pracowała. Nie jest tajemnicą, że dziennikarka nie zamierza oczekiwać premierowego odcinka.

Celebrytka nie ukrywa, że telewizja obecnie musi mierzyć się z nie lada wyzwaniami. Stąd nie dziwi jej pomysł wywiezienia celebrytek do dżungli. Tego rodzaju kroki w pewien sposób rozumie.

"Na początku myślałam, że to dowcip, ze ktoś mnie wkręca, okazało się, że nie. W obliczu kryzysu telewizji, kiedy jej odbiorcy szukają rozrywki gdzie indziej, głównie w sieci i w serwisach streamingowych, bądź przestają oglądać to medium, ewentualnie wymierają, trzeba się łapać katocelebrytów, by przeżyć" – tłumaczyła.

"Tonący chwyta się brzydko i desperacko, ale w obliczu kryzysu, to zrozumiały ruch, trzeba sięgać głębiej, niżej, poniżej dna, bo tylko to może zagwarantować oglądalność i chore zainteresowanie innych mediów" – dodała po chwili Karolina Korwin-Piotrowska.

Dziennikarka w swoim stylu postanowiła odnieść się do uczestniczek programu. Jak sama przyznała, celebrytki są w stanie zrobić wszystko "dla uwagi i ochłapów rzucanych przez włodarzy medialnych". Nie przebierała w słowach.

"Jestem ciekawa, jacy będą sponsorzy tego programu – będę wiedzieć, czego unikać i jak to będzie wytłumaczone, jak opisane, jak to będą próbowali jego 'twórcy' uzasadnić, czy jako 'eksperyment psychologiczny', 'eksperyment socjologiczny' czy może 'cyrk obwoźny'" – podkreśliła, uderzając w produkcję.

"W cyrkach powoli rezygnuje się z dzikich zwierząt, ich miejsce zajmuje zdesperowana, pozbawiona jakiegokolwiek talentu, poza pokazywaniem siebie, patocelebra, w przeciwieństwie do dzikich zwierząt, na własne życzenie robiąca dosłownie wszystko dla uwagi i ochłapów rzucanych przez włodarzy medialnych oraz lajków przez spragnioną krwi i głupoty publiczność. Czemu ma służyć taki program? Poza zarabianiem pieniędzy bazując na najniższych instynktach?" – pytała z niedowierzaniem Karolina Korwin-Piotrowska w rozmowie z Pudelkiem.

Korwin-Piotrowska wymownie oceniła karierę Janoszek

Po materiale Krzysztofa Stanowskiego wielu twierdziło, że Janoszek pogrzebała swoją karierę w Polsce. Karolina Korwin-Piotrowska nie było tego taka pewna. Jak się okazało, miała rację. Jakiś czas temu, w rozmowie z Pudelkiem dobitnie oceniła polskich celebrytów. Podkreśliła, że pomimo braku nieskazitelnej opinii świetnie sobie radzą i wciąż są zatrudniane w telewizji.

"Przecież u nas gwiazdami są ludzie z wyrokami na koncie, w których sprawach toczą się postępowania karne, ścigani przez dłużników, mitomani, oni brylują, lansują się, są zapraszani na imprezy, na kanapy śniadaniówek i nikomu to, co mają za uszami, nie przeszkadza, wszyscy zamiatają pod dywan, więc o czym mówimy? To jest upadek" – zwróciła uwagę Korwin-Piotrowska.

"Tylko czekać, aż pani Janoszek będzie miała swój program w jakiejś telewizji, bo refleksji tu nie będzie, wstydu tym bardziej. Może zostać 'ekspertką od autoPR-u', bo to umie" – podsumowała Korwin-Piotrowska. I niewiele się myliła. Choć Janoszek nie dostała swojego programu, to już niebawem prawdopodobnie będzie można ją zobaczyć w nowym formacie Playera.